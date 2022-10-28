Günlük burç yorumları: 29 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

29 Ekim Cumartesi yani ayın yirmi dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 29 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bir Koç bile ara sıra bir şeyleri yanlış yapar, bu yüzden bir tür hata yaptıysanız kendinize çok yüklenmeyin. İlk hatayı nerede yaptığınızı belirleyin ve ardından geri dönün ve düzeltin. Kendine kızmana gerek yok.

BOĞA

Bugün düşüncenizde çok çekingenseniz, hareketlerinizde de çok çekingen olacaksınız ve iyi olabilecek bir şeyi kaçırabilirsiniz. Zorluklardan kaçınmayın, onları arayın ve üstesinden gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Gereken şeye sahipsin.

İKİZLER

Önümüzdeki 24 saat içinde kariyer hamleleri sizin için iyi gidecek, bu yüzden kendinizi sıranın en önüne itin ve yetki sahibi kişilerin neler yapabileceğinizi görmelerine izin verin. Kendi başınıza bir otorite konumuna gelmeniz çok uzun sürmeyecektir.

YENGEÇ

Başkaları bugün hayatı sizin için ne kadar zorlaştırmaya çalışırsa, onların küçük yollarını görmezden gelmeli ve ne söylerlerse ya da ne yaparlarsa yapsınlar sizi en ufak bir şekilde etkilemeyeceğini göstermelisiniz. İçeride deli gibi zıplasanız bile dışarıdan sakin görünün.

ASLAN

Uzaktan hayran olduğunuz birine karşı hisleriniz varsa, şimdi onlara söylemenin tam zamanı. Onlar da sana karşı aynı duygulara sahipler mi? Belki, belki değil, ama onlara sormadan her iki şekilde de emin olamazsınız.

BAŞAK

Bugün kabuğunuza çekilmek ve geçinmekte zorlandığınız insanlardan uzak durmak isteyebilirsiniz ve bir kez olsun bu doğru hareket olabilir. Jüpiter'in haritanızın ortaklık alanındaki etkisi, kendi duygusal ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koymanız gerektiği anlamına gelir.

TERAZİ

Bugün sizi rahatsız eden bir şeyi büyük bir sorun haline getirmemeye çalışın. Gezegenlere göre durumla başa çıkmanın en iyi yolu onu görmezden gelmektir. Dünyanızda yolunda giden o kadar çok şey var ki, harcadığınız zamana ya da çabaya değmez.

AKREP

Bir zamanlar sizin dışınızda olduğunu düşündüğünüz bir hedef artık elinizin altında ve bugün bunun için ciddi bir çaba harcarsanız, ona kolaylıkla ulaşacaksınız. Ama orada durma. Ufukta daha da büyük bir hedef belirecek.

YAY

Bir arkadaşınıza veya akrabanıza ihtiyaç anında yardım etmek isteyebilirsiniz, ancak yardımınızı istemediğine dair sinyaller veriyorsa buna saygı göstermelisiniz. Bu, kendileri için bir çözüm bulmaları gereken durumlardan biridir.

OĞLAK

Aylardır belki de yıllardır görmediğiniz biri, önümüzdeki günlerde hayatınıza geri dönecek ve en hafif tabirle mutlu olacaksınız. Yakında tekrar seyahatlerine çıkacakları için onlar hakkında fazla sahiplenmeyin.

KOVA

Para meseleleri bugün çok zamanınızı alacak ama bunları o kadar büyük bir mesele haline getirmeyin ki başka hiçbir şeye zamanınız kalmıyor. Mali durumunuz önemli görünebilir, ancak insan ilişkilerine kıyasla hiç önemi yok.

BALIK

İnşa ettiğiniz her şeyi yıkma ve sıfırdan yeniden başlama ihtiyacı hissettiğiniz o ruh hallerinden birinde gibisiniz. Ancak gezegenler, bu kadar sert bir rota izlerseniz kesinlikle pişman olacağınız konusunda uyarıyorlar. Devrimden çok evrimi düşünün.



