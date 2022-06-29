Günlük burç yorumları: 29 Haziran Çarşamba günü tüm burç yorumları!

29 Haziran Çarşamba yani ayın yirmi dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 29 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün hemen hemen herkesten tavsiye alacaksın ve eğer akıllıysan onun her kelimesini görmezden gelecek ve kalbinin sesini dinleyeceksin. Özellikle aile meseleleriyle uğraşırken, başka birinin gerçeğini kabul etmek yerine kendi içgüdülerinizi takip etmelisiniz.

BOĞA

Bugünün yeni ayı haritanızın seyahat ve sosyal aktiviteleri yöneten bölgesine düştüğünde, yeni yerler ziyaret etmekten ve yeni insanlarla tanışmaktan büyük keyif alacaksınız. Yine de dikkatli olun. O kadar çok eğlenebilirsiniz ki geri dönmek istemeyeceksiniz.

İKİZLER

Mali durumunuz, bazı insanların çizdiği kadar kötü değil, bu yüzden endişelenmeyi bırakın ve normal şekilde devam edin. Evet, ne harcadığınızı takip etmeniz gerekiyor ama her kuruşunu tutmak zorunda değilsiniz!

YENGEÇ

Bugünün son derece olumlu yeni ayı burcunuzda gerçekleşse de özellikle bazı meslektaşlarınızın hayatı sizin için zorlaştırmaya kararlı göründüğü iş cephesinde biraz gergin hissedebilirsiniz. Onları görmezden gelin ve hedefinize doğru ilerlemeye devam edin.

ASLAN

Her gün partinin kalbi ve ruhu olmak zorunda değilsin, bu yüzden bir veya iki saatliğine kendine zaman ayırma ihtiyacı hissediyorsan, sadece yap ve mazeret üretme. Nereye gideceğiniz ve ne yapacağınız tamamen sizin seçiminizdir.

BAŞAK

Çok yakında hayatınıza yeni biri girecek ve size öğretecek önemli şeyleri olacak. En önemlisi, güncel olaylar hakkında bu kadar gergin olmanız gerekmediğine dikkat çekeceklerdir. Ne olacak, o yüzden temiz bir vicdanla hayatın tadını çıkarın.

TERAZİ

Bir kez bir hedefe odaklandığınızda, dünyadaki hiçbir güç bu hedefe ulaşmanızı engelleyemez ve bugünün yeni ayı, bir kariyer hedefinin düşündüğünüzden daha yakın olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki 24 saat boyunca uzanıp onu kapmak için olağanüstü bir çaba gösterin.

AKREP

Bugün en önemli şey hem uzun vadeli hedeflerinizi hem de onlara mümkün olduğunca çabuk ve acısız bir şekilde ulaşmak için izlemeniz gereken yolları görselleştirmenizdir. Düşünce netliği bir zorunluluktur ve size rakiplerinize karşı büyük bir avantaj sağlayacaktır.

YAY

Jüpiter'in haritanızın en dinamik alanındaki etkisi, yaptığınız işte başarılı olabileceğinizden ve adınızın ışıklar içinde yükseldiğini göreceğinizden bir saniye bile şüphe duymayacağınız anlamına gelir. Siz de büyük para kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

OĞLAK

Bugün, başarı için en az sizin kadar hırslı olan biriyle uğraşmak zorunda kalacaksınız ama bu sizi en ufak bir şekilde korkutmayacak. Meydan okumaktan zevk alırsınız çünkü bu size neler yapabileceğinizi gösterme şansı verir ve çok şey yapabilirsiniz.

KOVA

Bugün pek hoşlanmadığınız bir şey yapmak zorunda kalabilirsiniz, ancak ona doğru tutumla yaklaşırsanız, onu harika bir iş haline getirmeniz için her türlü olasılık vardır. Rakipleriniz bile çabalarınız için sizi övecek ve bu çok sık olmaz.

BALIK

Size belirli görevlerin sizi aştığını söyleyen insanları dinlemeyin, çünkü gerekenlere sahip olduğunuzu biliyorsunuz ve olumsuz olduklarını biliyorsunuz çünkü başarılı olduğunuzu görmek istemiyorlar. Kaybedenler ve ikinci dereceden kişiler oldukları için onları gösterin.



