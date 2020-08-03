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  4. Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2020 Pazartesi) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2020 Pazartesi) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

3 Ağustos 2020 Pazartesi günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2020 Pazartesi) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2020 Pazartesi)

3 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün beklenmedik şans ve fırsatlar, beklenmedik aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Finansal konularda risk almak isteyebilir, ilişkiler ve finansta daha cesur davranmak isteyebilirsiniz. İç huzurunuz daha hızlı değişebilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş ve özel hayatınızda radikal değişimler içinde olabilirsiniz. Değişen şartlara ve koşullara ayak uydurmanız gerekebilir. Sabitlikten çıkmak daha sağlıklı koşulları getirirken bildiğini okuma tavrı şartları zorlayabilir. Ani çıkışlara dikkat.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün zorunlu harcamalar ve ödemelerle ilgilenebilir, finansal konulara uzun vadeli düşünerek yaklaşabilirsiniz. Kardeşlerle ilişkiler öne çıkıyor. Ani konuşmalar ve plan dışı programlar yapabilirsiniz. Şaşıracağınız haberler alabilirsiniz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sevdikleriniz için fedakarlık yapmak ile kendi istekleriniz arasında kalabilirsiniz. İlişkiler ve insanlar sorumluluk yükleyebilir. Plan dışı harcamalar ve kazançlar olabilir. Net ve kesin kararlar alabilir, söylemleriniz ve tavrınızda daha otoriter olabilirsiniz.

3 - 9 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkilerde ani gerilimlere dikkat etmeli, enerjinize göre deneyimler çekeceğinizi unutmamalısınız. Duygu ve düşüncelerinizde aşırılık ve abartılara kaçmaktan uzak durmalı. Karşınızdaki kişilerden sürpriz davranışlar görebilirsiniz. Geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz adımlar görebilirsiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün çocuklarla ilgilenebilir, sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Kontrol dışı tepkiler kaçınmalı, her söz ve tavrınızın etkisinin daha büyük olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Farkındalığınız artıyor.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde heyecan verici veya gergin durumlar oluşabilir. Enerjinin daha yüksek olacağı, duygu durumlarınızda aşırılıklara gidebileceğiniz bir gün. Tutkular, arzular canlanabilir. Çocuklarla keyifli etkinlikler yapabilirsiniz. Eve kapanmak, içe kapanmak ise enerjinizi düşürebilir.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün plan dışı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hızlı karar alıp, hızlı hareket edebilir; daha baskın ve kararlı olabilirsiniz. Bir konuşma, bir fikir & tavsiye ani bir farkındalık oluşturabilir. Manipülasyonlardan kaçınmalı.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün finansal hareketlilik artıyor. Gereksiz veya fazla harcama yapabilir, finansal konularda gerilime açık olabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarda önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Zamana bıraktığınız veya bir süredir devam eden konularla ilgili nihai karar ve sonuç söz konusu olabilir. Bazı ilişkilerde ayrılık yaşanabilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün finansal hareketlilik artıyor. Gereksiz veya fazla harcama yapabilir, finansal konularda gerilime açık olabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarda önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Zamana bıraktığınız veya bir süredir devam eden konularla ilgili nihai karar ve sonuç söz konusu olabilir. Bazı ilişkilerde ayrılık yaşanabilir.

3 - 9 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün burcunuzda Dolunay meydana geliyor. İkili ilişkilerde açık konuşmalar yapılırken, egosal durumlar ortaya çıkabilir. Beklentileriniz artabilir, beklentinizi bulamamak uzaklaşmaya gitmenize neden olabilir. Hareket halinde olmak daha iyi geliyor.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün daha benmerkezci düşünebilir, olayları kendi açınızdan değerlendirebilirsiniz. Bir süredir sessiz kaldığınız durumlarda sesinizi çıkarmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde gizlediğiniz, kendi içinizde tuttuğunuz düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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