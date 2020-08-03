Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2020 Pazartesi) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
3 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün beklenmedik şans ve fırsatlar, beklenmedik aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Finansal konularda risk almak isteyebilir, ilişkiler ve finansta daha cesur davranmak isteyebilirsiniz. İç huzurunuz daha hızlı değişebilir.
Bugün iş ve özel hayatınızda radikal değişimler içinde olabilirsiniz. Değişen şartlara ve koşullara ayak uydurmanız gerekebilir. Sabitlikten çıkmak daha sağlıklı koşulları getirirken bildiğini okuma tavrı şartları zorlayabilir. Ani çıkışlara dikkat.
Bugün zorunlu harcamalar ve ödemelerle ilgilenebilir, finansal konulara uzun vadeli düşünerek yaklaşabilirsiniz. Kardeşlerle ilişkiler öne çıkıyor. Ani konuşmalar ve plan dışı programlar yapabilirsiniz. Şaşıracağınız haberler alabilirsiniz.
Bugün sevdikleriniz için fedakarlık yapmak ile kendi istekleriniz arasında kalabilirsiniz. İlişkiler ve insanlar sorumluluk yükleyebilir. Plan dışı harcamalar ve kazançlar olabilir. Net ve kesin kararlar alabilir, söylemleriniz ve tavrınızda daha otoriter olabilirsiniz.
Bugün ilişkilerde ani gerilimlere dikkat etmeli, enerjinize göre deneyimler çekeceğinizi unutmamalısınız. Duygu ve düşüncelerinizde aşırılık ve abartılara kaçmaktan uzak durmalı. Karşınızdaki kişilerden sürpriz davranışlar görebilirsiniz. Geçmiş ilişkiler gündeme gelebilir. Beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz adımlar görebilirsiniz.
Bugün çocuklarla ilgilenebilir, sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Kontrol dışı tepkiler kaçınmalı, her söz ve tavrınızın etkisinin daha büyük olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Farkındalığınız artıyor.
Bugün arkadaşlık ve aşk ilişkilerinde heyecan verici veya gergin durumlar oluşabilir. Enerjinin daha yüksek olacağı, duygu durumlarınızda aşırılıklara gidebileceğiniz bir gün. Tutkular, arzular canlanabilir. Çocuklarla keyifli etkinlikler yapabilirsiniz. Eve kapanmak, içe kapanmak ise enerjinizi düşürebilir.
Bugün plan dışı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hızlı karar alıp, hızlı hareket edebilir; daha baskın ve kararlı olabilirsiniz. Bir konuşma, bir fikir & tavsiye ani bir farkındalık oluşturabilir. Manipülasyonlardan kaçınmalı.
Bugün finansal hareketlilik artıyor. Gereksiz veya fazla harcama yapabilir, finansal konularda gerilime açık olabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarda önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Zamana bıraktığınız veya bir süredir devam eden konularla ilgili nihai karar ve sonuç söz konusu olabilir. Bazı ilişkilerde ayrılık yaşanabilir.
Bugün finansal hareketlilik artıyor. Gereksiz veya fazla harcama yapabilir, finansal konularda gerilime açık olabilirsiniz. İlişkiler ve ortaklıklarda önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Zamana bıraktığınız veya bir süredir devam eden konularla ilgili nihai karar ve sonuç söz konusu olabilir. Bazı ilişkilerde ayrılık yaşanabilir.
Bugün burcunuzda Dolunay meydana geliyor. İkili ilişkilerde açık konuşmalar yapılırken, egosal durumlar ortaya çıkabilir. Beklentileriniz artabilir, beklentinizi bulamamak uzaklaşmaya gitmenize neden olabilir. Hareket halinde olmak daha iyi geliyor.
Bugün daha benmerkezci düşünebilir, olayları kendi açınızdan değerlendirebilirsiniz. Bir süredir sessiz kaldığınız durumlarda sesinizi çıkarmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde gizlediğiniz, kendi içinizde tuttuğunuz düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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