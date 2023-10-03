KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Günlük burç yorumları: 3 Ekim 2023 Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

    Günlük burç yorumları: 3 Ekim 2023 Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

    03.10.2023 12:00 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 3 Ekim Salı aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

    3 Ekim 2023 Salı yani ayın üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 3 Ekim 2023 Salı günlük burç yorumları...

    KOÇ

    Sevgili Koç burçları, bugün kendinizi daha enerjik ve coşkulu hissedebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizin güçlendiği bir gün olabilir, insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilir ve projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

    BOĞA

    Sevgili Boğa burçları, bugün kendinizi daha dikkatli ve sabırlı hissedebilirsiniz. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız artabilir, ancak disiplinli bir şekilde çalışarak başarı elde edebilirsiniz.

    İKİZLER

    Sevgili İkizler burçları, bugün sosyal çevrenizde aktif olabilirsiniz ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Grup çalışmalarında başarılı olabileceğiniz bir gün olabilir. İletişim yeteneklerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz.

    YENGEÇ

    Sevgili Yengeç burçları, bugün duygusal anlamda daha hassas olabilirsiniz. İlişkilerinizdeki iletişimi güçlendirebilirsiniz. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı açık bir şekilde ifade etmek önemli olacak.

    ASLAN

    Sevgili Aslan burçları, bugün kendinizi daha yaratıcı ve özgür hissedebilirsiniz. İş hayatınızdaki projelerinizde başarılı olabilirsiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir dönemde bulunuyorsunuz.

    BAŞAK

    Sevgili Başak burçları, bugün ailevi konular ve evle ilgili işlerle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Ev içinde düzenlemeler yapabilir veya aile üyeleriyle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Sosyal yönlerinizi bir süreliğine bir kenara bırakarak ailenize vakit ayırmanız faydalı olacaktır.

    TERAZİ

    Sevgili Terazi burçları, bugün iletişim yeteneklerinizin güçlendiği bir dönemdesiniz. Sosyal çevrenizle daha fazla etkileşimde bulunabilir, grup çalışmaları yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve becerilerinizi ortaya koyabileceğiniz bir dönemdesiniz.

    AKREP

    Sevgili Akrep burçları,bugün maddi konular daha fazla ön planda olabilir. Finansal konularla ilgili hareketler yapabilir veya yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Kendi değerinizi ve yeteneklerinizi takdir ettiğiniz bir dönemdesiniz.

    YAY

    Sevgili Yay burçları, bugün kendinizi daha huzurlu ve dengeli hissedebilirsiniz. İçsel yolculuklar yapabilir veya ruhsal çalışmalara yönelebilirsiniz. İçsel huzurunuzu bulmak ve manevi anlamda gelişmek için zaman ayırmanız faydalı olacaktır.

    OĞLAK

    Sevgili Oğlak burçları, bugün sosyal çevrenizde daha aktif olabilirsiniz. Grup çalışmaları yapabilir veya birlikte projeler üretebileceğiniz insanlarla vakit geçirebilirsiniz. İç huzurunuzu korumaya çalışmanız faydalı olacaktır.

    KOVA

    Sevgili Kova burçları, bugün kariyer hayatınızdaki projelerde başarılı olabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız artabilir ancak bu durumu disiplinli bir şekilde yönetebilirsiniz. İşbirliği yapmanın önemli olduğu bir dönemdesiniz.

    BALIK

    Sevgili Balık burçları, bugün kendinizi daha enerjik ve coşkulu hissedebilirsiniz. Yeni deneyimlere ve keşiflere açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Farklı kültürlerle ilgili çalışmalar yapabilir veya seyahat planları yapabilirsiniz.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Onlarla baş etmek her yiğidin harcı değil! İşte en zeki burçlar...Onlarla baş etmek her yiğidin harcı değil! İşte en zeki burçlar...
    Watsons Gençlik Festivali’nin 2. yılında gençler kesintisiz müzik ve eğlenceye doyduWatsons Gençlik Festivali’nin 2. yılında gençler kesintisiz müzik ve eğlenceye doydu
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    günlük burç Günlük Burç Yorumları alara burçlar

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

    Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

    Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

    Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

    Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

    Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.