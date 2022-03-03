Günlük burç yorumları: 3 Mart Perşembe günü tüm burç yorumları!

3 Mart Perşembe yani ayın üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 3 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, geri planda olmak hiç size göre değil. Ancak sadece bu seferlik odak noktası olmaktan feragat etmek durumunda kalabilirsiniz. Spot ışığı bugün başkasına kayabilir. Bugün bunun için size teşekkür edecekler ve yarın hala büyük bir yıldız olacaksınız.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, son günlerde içinizdeki rekabetçi yanınız çok fazla ortaya çıkmış olabilir. Kendinizi yıpratmayın. İş yerinde daha rahat bir tavır takınırsanız uzun vadede daha fazlasını başarabilirsiniz. İş birliği yapmak yasak değil hatta sizin için çok akıllıca bir yatırım olabilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, bugün olanlar sizi şaşırtabilir, ancak birkaç gün geriye baktığınızda, bunun geldiğini görmeniz gerektiğini kabul etmek zorunda kalacaksınız. Şu anki en önemli şey, diğerleri kendilerini kaybediyor gibi görünürken senin sakin kalman gerekiyor.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bir şeyleri sebepsiz yere değiştirme eğiliminden kaçının. Yeni ay sizi yolun her adımında koruyacak, bu yüzden rahat bırakın ve kaderin kendi yoluna gitmesine izin verin. Olması gereken her şey sonunda olacak, o halde neden endişelenelim?

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, senin kazanan olman için bir başkasının kaybeden olması gerektiği fikrini aşman gerekiyor. Dünyada o kadar çok fırsat var ki, herkes diğer insanları inkâr etmek zorunda kalmadan ihtiyaç duyduğu şeyi alabilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bazı şeyler üzerinde uğraşmaya değer ve bazı şeyler değil ve bugünün yeni ayı neyin önemli olduğuna ve neyin güvenli bir şekilde göz ardı edilebileceğine karar vermenize yardımcı olacak. Kalbinizde huzur hissetmiyorsanız, yanlış yapıyorsunuz demektir.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, dışarıda tanıştığınız biri size hiçbir paranın satın alamayacağı türden tavsiyeler verecek. Ne hakkında konuştuklarını bilip bilmediklerini merak ederek zaman kaybetmeyin. Sadece hızlı olun ve bu tavsiyenin işinize yaramasını sağlayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, güvendiğiniz insanlar sizin amaç ve hırslarınızdan şüphe duysalar bile kendi fikirlerinize güvenin. Kafanızın ve kalbinizin içinde neler olup bittiğini bilmeleri mümkün değil, ama siz biliyorsunuz ve gerçekten ihtiyacınız olan tek şey bu.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün bazı insanların onaylamayacağını bildiğiniz ama geri çekilmeyeceği bir şey söylemek zorunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize bilmeleri gerekenleri söyleyin, sonra yoldan çekilin. Bu bilgiyle ne yapacakları onlara kalmış.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, evde oturup dünyayı seyrederek geçmesin gününüz. Dışarı çıkın ve hayat denen büyük geçit töreninin önünde hak ettiğiniz yeri alın. Gerçekten kendi yeteneklerinizi sorgulayacak türden değilsiniz ve bugünün yeni ayı kalan şüpheleri ortadan kaldıracak.

KOVA

Sevgili Kova burçları, sadece kendi görüşlerinizin önemli olduğunu ve diğer insanların söylediklerinin dinlemeye değmediğini düşünüyor olabilirsiniz, ancak bu, sizi arkadaşlarınızı kaybedecek ve kimseyi etkilemeyecek türden bir tutumdur. Biraz alçakgönüllülük uzun bir yol kat edecektir.

BALIK

Sevgili Balık burçları, rakipler bugün zihninize şüphe tohumları ekmeye çalışacaklar, ancak başarılı olmaları pek mümkün değil. Burcunuzdaki yeni ay tüm olumsuz etkileri geçersiz kılar, bu nedenle eleştirmenleri ve alaycıları görmezden gelin ve kalbinizi takip edin.



