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Günlük burç yorumları: 30 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

29.09.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 30 Eylül Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?  

Günlük burç yorumları: 30 Eylül Cuma günü tüm burç yorumları!

30 Eylül Cuma yani ayın son günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Eylül Cuma günlük burç yorumları...

Ast6

KOÇ

Bugün herkes seni övecek, ki bu gerçekten çok güzel ama şimdiki amacın başkasını özel hissettirmek olmalı. Gezegenler, sevilen birinin şefkatli sevgi dolu bir bakıma ihtiyacı olduğunu gösterir ve işte burada devreye siz girersiniz!

BOĞA

Herkes zihinsel olarak sizin kadar hızlı olamaz, bu yüzden izin verin ve bir arkadaşınız bir görev alırsa yaygara yapmayın, onları tamamen yanlış ayarladınız. Size kolay görünebilir ama akılları düğümlenmiş gibi görünüyor.

İKİZLER

Uyum gezegeni Venüs, bugün haritanızın en dinamik bölgesinde Güneş'e katılıyor ve orada yapacağı ilk şey sizi daha yaratıcı olmaya teşvik etmek olacak. Sanatsal nitelikteki her şey, şimdi ve hafta sonu arasında harika bir şekilde iyi gidecek.

YENGEÇ

Bir aile üyesinin neyin peşinde olduğu konusunda hemfikir olmayabilirsiniz ama görünüşe göre bu konuda karar vermişler ve yapabileceğiniz tek şey desteğinizi sunmak. Yüzde 100 arkalarında olduğunuzu görebilirlerse başarılı olma olasılıkları daha yüksektir.

ASLAN

Bugün diğer insanlar ne kadar talepkâr olurlarsa olsunlar, kendinizi fiziksel veya zihinsel olarak genişletmek istemiyorsanız, onları kesinlikle görmezden gelin. Bu, arkanıza yaslanıp hayatın size gelmesine izin verirseniz, daha fazlasını yapacağınız günlerden biridir.

BAŞAK

Başkalarının onlardan istediğinizi yapmasını sağlamanın en iyi yolu, size yardım ederek ne kadar kazanabileceklerini belirtmektir. Elbette onlardan daha fazla kazanacaksınız ama küçücük bir kar elde ederlerse size seve seve yardımcı olacaklardır.

TERAZİ

Yöneticiniz Venüs bugün burcunuzda Güneş'e katıldığında, mükemmel bir oyun oynuyormuş gibi hissedeceğiniz bir bölgede olacaksınız. Pek çok şey sana kolay gelecek ama bu sana işleri hafife almak için bir bahane vermiyor!

AKREP

Büyük bir şey sana doğru fırlarsa, farlara yakalanmış bir tavşan gibi orada durma, yoldan çekil! Önümüzdeki 24 saat içinde olayları kontrol edemeyebilirsiniz, ancak onlara mantıklı bir şekilde savunmacı bir şekilde tepki verebilirsiniz.

YAY

Grup etkinlikleri şu anda mükemmel. Bu yüzden evde oturup televizyon izlemeyin, dışarı çıkın ve arkadaşlarınızla eğlenin. Zodyak'ın daha dışa dönük işaretlerinden biri olarak, hareket halindeyken elinizden gelenin en iyisini yaparsınız.

OĞLAK

Venüs haritanızın kariyer alanına girdiğine göre, işverenler ve diğer önemli insanlarla aranıza girmeyi oldukça kolay bulacaksınız. İkna edici güçlerinizi nasıl kullanacağınız konusunda seçici olun. Onları önemsiz şeyler için harcamayın.

KOVA

Böyle maceracı bir ruh halinde olduğunuz için artık güvenli oynamayı tercih eden insanlara ayıracak zamanınız olmayacak. Daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gitmek için çaba harcarsanız, oradan o kadar çok zevk alabilirsiniz ki, asla ayrılmak istemezsiniz!

BALIK

Haritanızın daha hassas alanlarından birindeki kozmik aktivite, olumlu olmaları istense bile, bugün diğer insanların sözlerini ve eylemlerini olumsuz bir ışık altında göreceğiniz anlamına gelir. Bundan bir zarar gelmez ama çabuk olmamaya çalışın.


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