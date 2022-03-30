Günlük burç yorumları: 30 Mart Çarşamba günü tüm burç yorumları!

30 Mart Çarşamba yani ayın otuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Arkadaşlarınıza ve aile üyelerine ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı açıklamaya çalışmakla zaman kaybetmeyin, sadece devam edin ve sonuçların sizin için konuşacağına güvenin. Başkalarının ne düşündüğünü önemseyen biri olmadın, o halde neden şimdi başlayasın?

BOĞA

Yeni durumlara, insanlara ve değişime uyum sağlamak için çok zaman harcıyorsunuz. Tek aradığınız konfor bölgenizde kalmak ve bu alandan çıkan her şey sizi kolayca sinirlendirebilir ve paniğe sürükleyebilir. Hayattaki tüm nihai lüksler için eşsiz ve rafine bir zevkiniz var. Onu büyütmeyi ve değerli eşyalarınızı arkadaşlarınıza ve ailenize göstermeyi seviyorsunuz. Bugün gizli yeteneklerinizden bazılarını sergilemek için iyi bir gün olabilir. Yeteneğini bilmeden bazı tanıdıklarını etkileyebilirsin ve gelecekte sana aynı şeyi teklif edebilirler. İlgi odağında kalmak, günlük işiniz olabilir.

İKİZLER

Çalıştığınız veya iş yaptığınız insanların size değerli bir şey vermesini istiyorsanız, karşılığında onlara değerli bir şey teklif etmeniz gerekecek. Kelimelerle aranız harika ama sadece kelimeler onları ikna etmeye yetmez.

YENGEÇ

Özel bir şeyin olacağını biliyorsunuz – bunu iliklerinize kadar hissedebilirsiniz – ama ne olabileceği hakkında hiçbir fikriniz yok. Tetikte olun ve her an harekete geçmeye hazır olun, çünkü o özel şey şu anda kapınıza yaklaşıyor.

ASLAN

Önümüzdeki birkaç gün içinde olanlar sizi hem şaşırtacak hem de sevindirecek. Gezegenler şimdi sizin lehinize hizalanıyor ve size fayda sağlamak için özel olarak yapılmış gibi görünen bir dizi olay olacak. Kişisel olarak, profesyonel olarak ve finansal olarak iyi gidiyorsunuz.

BAŞAK

Elbette bugün kendinizi şımartın. Sizin için iyi olmayabileceğini bilseniz bile, hoşunuza giden bir şeyle kendinizi şımartın. Bir Başak'ın bile arada bir saçlarını açması gerekir, o yüzden devam et, dünyaya nasıl eğlenileceğini bildiğini göster.

TERAZİ

Bugün bir anlaşmazlığı çözme şansınız varsa, hızlı ve kararlı davranmalısınız. Aranızdaki kavgaya neyin sebep olduğu önemli değil, önemli olan sadece artık yarayı iyileştirmek için bir fırsatın olmasıdır. Al onu!

AKREP

Bugün görüşlerine katılmadığınız biriyle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bununla birlikte, karşıt bakış açılarınız, aksi takdirde kaçırmış olabileceğiniz fırsatları görmenize yardımcı olduğunuz için ortaklığı iyi bir hale getirebilir.

YAY

Önümüzdeki 24 saat içinde başarısız olamayacakmış gibi davranın. Haritanızın en dinamik alanındaki kozmik aktivite, en zorlu sorunlara bile çözüm bulmanızı kolaylaştıracak, bu nedenle önceliklerinizi belirleyin ve hem evde hem de işte meşgul olun.

OĞLAK

Kontrolünüz dışındaki koşullar, sizin için çok şey ifade eden bir plan veya projeye devam etmenizi imkânsız hale getirebilir, ancak bundan vazgeçmeyin. Sizi şu anda geride tutan şey daha sonra hırslarınızı ileriye taşıyan yakıt olacaktır.

KOVA

Önümüzdeki birkaç gün içinde kendi kararlarınızın ve eylemlerinizin sorumluluğunu üstlenmeniz son derece önemlidir. Diğer insanlarla yakın bir şekilde çalışacaksınız, ancak işler ters gittiğinde suçu başkasına atan siz olmamalısınız.

BALIK

Şu anda dünyanızda gerçekleşen o kadar çok büyük olay var ki, biraz gergin hissetmeniz doğal ama gerçekten buna gerek yok. Bu olayların her biri size bir şekilde fayda sağlayacaktır, bu yüzden endişelenmeyi bırakın ve gülümsemeye başlayın.



