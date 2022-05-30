Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Pazartesi günü tüm burç yorumları!

30 Mayıs Pazartesi yani ayın otuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Ay İkizler burcuna doğru hareket ederken bugünün gündem maddesini uzun zamandır ertelediğiniz kararlarınızı oluşturacak. Mantık çerçevesinde hareket ederek kendinize uygun kararı verebilmek için iç sesinizi dinleyin ve bir süre çevrenizdeki diğer seslere kulaklarınızı tıkayın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Ay İkizler burcuna doğru hareket ederken haritanızda finansal ve maddi durumları harekete geçiren bölümü aktifleştiriyor. Bu sabahı özellikle aylık bütçenizi ayarlamak ve geleceğe yönelik hedefleriniz için maddi konuları gözden geçirmeye ayırın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bu sabah burcunuzda yeni ay harekete başlıyor ve bu günü sizin için yılın en güçlü günlerinden biri yapıyor. Öğleden sonra sosyal anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir dostunuzun sizden yardım isteyeceğini fark edeceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay İkizler burcunda hareket ederken haritanızın bilinçaltı ve saklı olan her şeyi yöneten bölümünü harekete geçiriyor. Bu kozmik iklimi gizlenmiş konuları gün yüzüne çıkartmak için kullanın. Geçmişten gelen meselelerle ilgili içsel bir hesaplaşma yaptığınız bu günde dostlarınızdan yardım almak sizi rahatlatacak.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay İkizler burcuna doğru hareket ederken on birinci evinizi aktif hale getiriyor. Bu kozmik iklim sosyal anlamda yeni ilişkiler kurmanızı ve dostlarınızla her zamankinden daha fazla zaman geçireceğinizi gösteriyor. İletişim becerileriniz sayesinde kısa sürede iş hayatınınızda da yükseldiğinizi fark edeceksiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Ay’ın İkizler burcundaki hareketi başlarken bu kozmik iklim on birinci evinizi harekete geçirecek ve hedeflerinizi bir kez daha gözden geçirmek isteyeceksiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için kendinize bir yol haritası belirlemenin tam zamanı!

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün İkizler yeni ayı haritanızın dokuzuncu evini harekete geçiriyor. Bu kozmik iklim yılın en manevi günlerinden birine işaret edecek ve duygusal anlamda kendinizi iyi hissettiğiniz bir döneme geçiş yaptığınızı gösterecek. İç sesinizi dinleyerek olaylara karşı biraz daha duygusal yaklaşabilirsiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, İkizler yeni ayı haritanızın kişisel dönüşümü yöneten bölümde hareket ederken bugün geçmişi geride bırakma fırsatınız olacak. Bu duyguları "hoşçakal" demek için bir neden olarak görmek yerine, yeni bir şey inşa etmek için bir bahane olarak düşünün. Ancak, verimsiz durumlara veya hayatınızda çok fazla yer kaplayan insanlara daha az dikkat veya enerji vermeniz gerekebilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, Ay bugün İkizler yeni ayındaki hareketine başlarken kalp meselelerini yöneten konuları bir kez daha gözden geçirmek isteyeceksiniz. Bu kozmik iklim sizin için tamamen yeni başlangıçlarla ilgili, bu da yeni bir ilişkinin çiçek açmaya başlayabileceği anlamına geliyor. Zaten bir çiftseniz, bu enerjiyi kendinize biraz romantizm yapmak için bir bahane olarak kullanın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, Ay İkizler burcundaki hareketine başlarken haritanızdaki altıncı evi yöneten bölümü aktif hale getirecek. Kendinizi bir anda geçmişten gelen konuların odağında bulabilirsiniz. Eski partnerinizden gelecek olan haberle şaşıracak ve onun sizinle iletişim kurmak istemesi üzerine geçmiş meseleleri çözmeniz gerektiğini hissedeceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları,Ay İkizler burcundaki hareketine başlarken haritanızın kendini ifade etmeyi yöneten bölümünü harekete geçiriyor. Sosyal becerileriniz sayesinde kısa sürede kariyer ve sosyal anlamda kendinizi daha aktif göreceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, Ay İkizler burcuna doğru hareket ederken haritanızın iç mutluluğu yöneten bölümü aktif hale getiriyor. Bu enerjiyi, yaşamınıza yatırım yapmak için bir ipucu olarak kullanın. Enerjinizi daha iyi bir hale getirmek için biraz kendinizle zaman geçirmeye özen gösterin.



