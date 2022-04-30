Günlük burç yorumları: 30 Nisan Cumartesi günü tüm burç yorumları!

30 Nisan Cumartesi yani ayın son günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta sonu finansal olarak maçı önde bitirmelisiniz, bu yüzden güvenli oynamayı unutun ve hesaplanmış bir veya iki risk alın. Materyalist Boğa burcunda bir güneş tutulması sizi para kazanma fırsatlarına bağlayacak. Onları boşa harcama.

BOĞA

Bu hafta sonu elinizi neye sürseniz çok başarılı olacaksınız. Burcunuzdaki bir güneş tutulması ve ayrıca hükümdarınız Venüs ile iyi şans gezegeni Jüpiter arasındaki harika bir bağlantı! Şans tamamen sizinle, çekinmeden istediğiniz her şeyi dile getirin.

İKİZLER

Şu anda etrafta dolaşan olumsuzlukları görmezden gelin ve kendinize hem kalbinizle hem de zihninizle inanın. Başkaları başaramayacağınızı ne kadar çok söylerse, başarısız olamayacağınıza da o kadar çok inanmalısınız. Hayat bu ne zaman ne olacağı belli olmaz!

YENGEÇ

Bu hafta sonu ufkunuz sınırsız, bu yüzden kendinize bulutların üzerinde hedefler belirleyin ve sahip olduğunuz her şeyle onların peşinden gidin. Bu, hayalinize bir isim koyarsanız kesinlikle gerçekleştiğini göreceğiniz ender durumlardan biridir.

ASLAN

En iyi olmak için gerekenlere sahip olduğunuzdan asla şüphe etmeyin. Hayatta harika bir şey yapacağınızın kaderinizde olduğundan asla şüphe etmeyin. Profesyonel ve sosyal konumunuzu yöneten haritanızın alanında bir güneş tutulması, kendinize %100 inanmanızı sağlar.

BAŞAK

Bu, sizin için potansiyel olarak yılın en verimli zamanlarından biri, bu nedenle aklınızın bir köşesine taşıyabileceğiniz tüm şüpheleri atın ve sahip olduğunuz her enerjiyle hedeflerinizin peşinden gidin. Kendinize olan inancını sayesinde çok iyi yol kat edeceksiniz.

TERAZİ

Bu hafta sonu gözler sizin üzerinizde olacak. Olayların neden olduğunu ve bundan nasıl iyi anlamda faydalanabileceğinizi baktığınız an anlayacaksınız. Bu tür bir ruh halindeyken, sizi gerçekten durduracak bir şey yok. Dünya artık ayaklarınızın altında.

AKREP

Etrafınızda hasta biri varsa onla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. İş hayatınızda siz fark etmeden açılan yeni kapılar kazancınızı artırmanıza yardımcı olabilir. Yakın ve sevdiklerinizin desteği, imkansızı başarmanıza yardımcı olacaktır. Ayağınıza kadar gelen şansı geri tepmeyin. Son kararı vermeden önce iki kere düşünün.

YAY

Bu hafta sonu gerçekleşecek güneş tutulması, bir şekilde, daha çok çalışmanın daha akıllıca çalışmakla aynı şey olmadığını size açıkça gösterecek. Yetkili bir konumda olan biri sizi onlar için daha fazlasını yapmaya ikna etmeye çalışırsa, reddedin. Seni zorlayamazlar.

OĞLAK

Yaratıcı etkinlikler bu hafta sonu harika yıldızların altında, bu yüzden sanatsal çabalarınızda geri durmayın. Başkalarının yapmanız gerektiğini söylediklerini unutun ve sadece size zevk veren şeyleri yapın. Kendi evreninizin merkezinde olun.

KOVA

Partneriniz veya sevdiğiniz biri sizi rahatsız eden bir şey söylerse veya yaparsa aşırı tepki vermeyin. Bunu bilerek yapmaları pek olası değil, bu yüzden biraz daha anlayışlı olmaya çalışın. Aksi takdirde mükemmel bir hafta sonunu mahvedebilir.

BALIK

Bu hafta sonu ne kadar hareket halinde olursanız, kendinizden o kadar çok keyif alacak ve daha fazlasını başaracaksınız. Sizi yavaşlatmaya veya tek bir yerde sabit tutmaya çalışan herkes güvenle göz ardı edilebilir. Sizin üzerinizde hiçbir güçleri yoktur.



