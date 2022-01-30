Günlük burç yorumları: 30 Ocak Pazar günü tüm burç yorumları! Burçları bugün neler bekliyor?

30 Ocak Pazar yani ayın otuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 30 Ocak Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Hafta sonunun kalan saatlerinde biriken işlerinize ve evde ertelediğiniz işlerinize zaman ayırmanız çok iyi olacaktır. Şimdi ne kadar çok ilgilenirseniz, yeni hafta da o kadar kolay geçecektir. Eski veya kullanılmayan eşyalarınızı ayırarak bir arınma yapıyorsunuz. Aynı zamanda e-postanızdaki eski mesajları temizlemek ve yarınki ilk iş günü için temiz bir sayfa oluşturmak için de mükemmel bir zamandır.

BOĞA

Manevi olarak kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz sevgili Boğa burçları. Birilerinden size rehberlik yapmasını isteyebilirsiniz. Ciddi ve derin konularda paylaşım yapabileceğinize güvendiğiniz birine yapacağınız davet karşılık bulabilir. Sosyal hayatınıza biraz es vererek kafanızı toparlamak isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Kötü alışkınlıklara veda etmeyi düşünüyorsunuz bir süredir İkizler burçları. Artık bu düşünceyi hayata geçirme vakti gelmiş olabilir. Hayalini kurduğunuz değişime hiç olmadığı kadar ihtiyacınız olduğunu hissediyorsunuz. Kötü alışkanlıkları bırakma, kilo verme, arınma gibi her şey yapabilecek gücü kendinizde buluyorsunuz. Hayatınızda neyin kalması ve neyin gitmesi gerektiğine karar vermekte zorlanıyorsanız, stresinizi artıran herhangi bir şeyin veya herkesin bir listesini yapmak için biraz zaman ayırın.

YENGEÇ

Tutkulu bir romantizmin ortasındaysanız kafanız toparlamakta ve düşünmekte zorluk çekiyor olabilirsiniz. İlişkinizin verdiği mutlulukla gerçekliği kaçırmamaya çalışın. Şu anda bekarsanız, şimdi bir sonraki ilişkinizde ne istediğinizi düşünmek için iyi bir zaman olabilir. Geçmişteki ilişkilerde yaşadığınız hatalardan ders çıkararak yeni ilişkilere yelken açın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, sağlığınızı ön plana alma zamanı geldi de geçiyor bile. Biraz gevşeyin ve artık beslenmenizi ve sağlığınızı neler yapabileceğinizi gözden geçirin. Yeni iş haftası yaklaşırken biraz dinlenmek iyi gelecektir. Yalnızca fiziksel sağlığınızı değil, günlük ritüellerinizi ve alışkanlıklarınızı da nasıl optimize edebileceğinizi düşünün.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün gözlerinize inanamayacaksınız. Resmen sizi taklit eden akrana ve arkadaşlarınızın yaptıkları karşısında şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şu anda tarzınızı taklit eden insanlarla karşılaşmak sinirlerinizi bozabilir. Ancak sinirlenmemeye çalışın ve bunun yerine bunu pohpohlama şekli olarak düşünün. Enerjinizi en yakınlarınızı ve en sevdiklerinizi yükseltmek ve cesaretlendirmek için kullanın, ancak kimsenin sizi duygusal, zihinsel veya fiziksel dayanıklılığınızdan yoksun bırakmasına izin vermeyin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, Oğlak burcundaki Merkür retrosunun etkisini bugün daha çok hissedeceksiniz. Özellikle ailesel konularda kendinizi bir çıkmazda görebilir, konfor alanlarınızın dışına çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün evde her zamankinden daha fazla zaman geçirmek isteyebilir, sosyal anlamda kendinizi kapatabilirsiniz. Akşam saatleri yaklaşırken uzun süredir haber almadığınız bir yakınınız ya da akrabanızdan gelen iletişim arzusuyla kendinize yönelme durumuna ara vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu iletişim kanalı sayesinde geçmişteki bazı durumlarla yeniden yüzleşecek ve halının altına süpürdüğünüz sorunları çözüme kavuşturmak için adım atacaksınız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün tamamen kendinizle başbaşa olacağınız bir güne hazırlanın. Kafanızı kurcalayan durumları ve konuları masaya yatıracak, kendi iç hesaplaşmanızı yapmak zorunda hissedeceksiniz. Yenilik, değişim ve dönüşümlere açık olduğunuz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Hedeflerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için bu dönemi doğru bir şekilde değerlendirmeye özen gösterin, yapacağınız planları bir kez daha gözden geçirin ve adım atmak için cesaret gösterin. Akşam saatlerinde Merkür ve Plüton’un hareketi ikili ilişkilerinizde bazı yanlış anlaşılmaların doğmasına neden olabilir, bu durumda sakın kalmayı ve karşınızdaki kişiyi anlamayı deneyin.

YAY

Sevgili Yay burçları, maddi açıdan zorlandığınız ve finansal konuları düşünmeye başladığınız bir gün sizleri bekliyor. Merkür’ün Oğlak burcundaki hareketi özellikle kariyer, iş ve maddi konulardaki durumunuzu doğrudan etkileyecek. Her zamankinden daha çok para harcayabilirsiniz, gün içinde hiç beklemediğiniz masraf kalemleriyle karşılaşabilirsiniz. Yeni bir yatırım fikri gündeminize gelebilir, hatta işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde finansal konularda kendinize biraz zaman tanımaya çalışın ve ani kararlardan kaçının.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, gün içinde kendinizi iletişim sınavında hissedebilirsiniz. İnsanlara kendinizi anlatma konusunda zorluk yaşabilir, yanlış anlaşılmalardan doğan sıkıntılar nedeniyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Merkür’ün burcunuzda yaptığı geri hareket çevrenizdeki kişilerin isteklerinden çok kendinize ve iç sesinize yönlemenizi sağlayacak. Kendi istek, arzu ve hedeflerinize ulaşmak için cesaretli adımlar atmaya karar vereceksiniz. Akşam saatlerinde yakın çevrenizden alacağınız bir haberle birlikte sosyal alanınızda bir hareketleme yaşanacak, bu durumda karşınızdaki kişinin söylediklerini can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyoruz.

KOVA

Güneş ve öngörülemeyen Uranüs arasındaki sert kare sayesinde, ev yaşamınızdaki hayal kırıklıkları bugünün gündem maddesini oluşturacak. Bozuk cihazlar, duygusal kargaşa, kayıp eşyalar ve elektrik kesintileri bu kaotik şemsiyenin altına düşebilir ve sizi çözmeniz gereken birkaç sorunla baş başa bırakabilir. Kendinizi her zamankinden daha yorgun ve bitkin hissedebilirsiniz. Ancak bu süreci sevdiğiniz insanların desteği sayesinde kolayca atlatabileceğinizi unutmayın. İnsanlara hisselerinizi açmaktan çekinmeyin ve sevdiğiniz kişilerle zaman geçirmeye özen gösterin.

BALIK

Güneş ve Uranüs gökyüzünde karşı karşıya gelirken, sevgili Balık burçları sizi duygusal anlamda zor bir gün bekliyor. İletişim kanallarındaki zorlayıcı enerjiler nedeniyle ağzınızdan çıkan her söze dikkat etmeniz gereken bir gün yaşayacaksınız. Günün öğle saatlerine doğru aşk hayatınızda yaşayacağınız hareketlenme motivasyonunuzu yükseltecek ve partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirecek.



