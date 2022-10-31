Günlük burç yorumları: 31 Ekim Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

31 Ekim Pazartesi yani ayın otuz birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 31 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sevdiğiniz insanları hayal kırıklığına uğratmamak adına onlarda gerçeği saklamak isteyebilirsiniz. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçtığınız bir gün olacak ancak bir şekilde yüzleşmek zorunda kaldığınızı hissedeceksiniz. Gün boyunca bu kaçma ve kovalama enerjisi peşinizde olacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sevdiğiniz bir kişinin sizin hakkında söylediği sözleri duyacak ve kalbinizin kırıldığını hissedeceksiniz. Mevcut planlarınızı ve geleceği dair adımlarınızı sorguladığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Planlarınıza devam etmeden önce biraz yalnız kalarak kendinizi sorgulayın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün hayatınız için önemli bir karar vermeniz gerekebilir. Hayat çizdiği bir çizginin ardından adeta size meydan okuyor. Olduğunuz yerde kalıp aynı kişi olmaya devam mı edeceksiniz, yoksa akışla birlikte değişim yolunda yeni bir adım mı atacaksınız? Bugünkü çatışma kafanız ve kalbiniz arasında olacak.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün geleceğe dair bir adım daha atarken dağın ötesinde hiç hesaba katmadığınız büyük bir kısmın olduğunu fark edeceksiniz. Pabik yapmayın ve karşınıza çıkan bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışın. Bilinmeyene karşı verdiğini aşırı tepki sonuçların tamamen değişmesine neden olabilir.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün kendinizde dahil olmak üzere çevrenizdeki insanların hareketlerini analiz etmemeye özen gösterin. Her hareketin altında anlma bulmaya çalışırsanız bir yere varamazsınız. Bu ilke duygularınız için de geçerlidir. Yolunuza çıkan her duygudan mantıklı bir anlam çıkarmaya çalışmadığınızdan emin olun. Duygular, deneyimlemeniz için oradadır. Kalbinizden akmalarına izin verin, kendinizi özgürleştirin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçlar bugün belirsizlikler içinde olduğunuzu fark ederek kendinizi sorgulamaya başladığınız bir gün olacak. Özellikle iletişim kurma konusunda yaşadığınız problemleri gözden geçirmeniz gerekebilir. Kendinizi ve sevdiklerinizi anlayabilmek adına iletişim kanallarına biraz daha yönelmelisiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, her şeyi ortaya koyan mükemmel bir plana sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir günle karşı karşıyasınız. Doğru insanlarla iletişim kurdunuz, veri toplamak için uygun yerlere gittiniz ve tüm kaynaklarınız hazır. Ancak bir nedenle, bu planı her uygulamaya başladığınızda, üstesinden gelinemeyecek kadar zor görünen duygusal zorluklarla karşılaşırsınız. Bunun sizi hayallerinizden alıkoymasına izin vermeyin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün hayaller ve gerçekler arasında sıkıştığınız bir gün olacak. İşlerin gidişini takip etmeye çalışırken kendinizi bir labirentin içinde bulabilirsiniz. Vücudunuzun, zihninizin ve ruhunuzun her bölümünü meşgul etmeye çalışın. Büyük resme sahip olduğunuzu fark ettiğinizde sorununun çözümünü bulacaksınız.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün maddi ve manevi konuların iki yandan sizleri sıkıştırmaya başladığını hissettiğiniz bir gün olacak. Duygular ve düşüncelerin arasındaki bir gelgit yaşayacaksınız. Tüm konulara çok hızlı bir şekilde göz atmayın. Bilmecenin cevabı tam karşınızda. Nefesinizi toplamak için bir dakika durun ve aradığınız çözümleri bulacaksınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün her zamankinden daha kafa karıştırıcı bir gün olabilir. Gün içinde tanıdığınız insanlara dair öğrendiğiniz bilgiler kafanızı karıştırabilir. İlk etapta size mantıklı gelmeyen kimi durumların zaman içinde kendiliğinden çözümlendiğini göreceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün herkesten farklı olduğunuzu hissettiğiniz bir gün olacak. Grubun geri kalanı gibi düşünmüyorsanız kendinizi üzmeyin ve panik yapmayın. Kalabalığa katılarak çevrenizdekilere uyum göstermenin tam zamanı. Kendinizi düşünün ve durumların içinde aldığınız konumu değerlendirin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, sözleriniz bugün diğer kişilerin kulağına keskin bir şekilde gelebilir. Bu yüzden kelimelerinizi seçerek kullanın ve karşınızdaki kişiye empati yapmaya özen gösterin. Gerçeği olduğu gibi kucaklayın ve kapılarınızı ona açın. Gerçeğin güvenli limanında kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

