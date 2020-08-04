Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
4 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün iç huzurunuza, sevdiklerinize ve ihtiyaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Seçimleriniz, gün içindeki adımlarınız bunların doğrultusunda olacaktır. İlişkilerde yeni bir sayfaya hızlı adapte olabilirsiniz. Yüzeysel düşünebilirsiniz.
Bugün finans ve kariyer konularında çevrenizle birlikte hareket edebilir, harcamalar yapabilirsiniz. Çevrenizle ilişkilerinizde, karşınızdakilere yaklaşımınızda değişiklikler olabilir. Estetik kaygılar için para çıkışları olabilir.
Bugün yaşama bakış açınız değişiyor. Uzun vadeli planlar yapabilir, yaşamınıza uzun vadeli etki edecek seçimler içinde olabilirsiniz. Anne ve yaşamınızdaki kadın figürlerle ilişkiler ön planda olacak.
Bugün ikilemler artabilir. İç dünyanızda bir kısıtlılık hissi, karamsarlık çalışabilir. Umudu korumak, iyimser olmak ile karamsar ve gerçekçi olmak arasında bocalayabilirsiniz. Harcama ve para çıkışları.
Bugün sosyal ilişkiler, aşk ilişkileri gibi pek çok ilişkide mevcut enerji değişebilir. Çevrenizdekilerin özel hayatı ve kendi meseleleri sizin gündeminizi ve arkadaşlığınızı etkileyebilir. Anlayış ve yardımsever tarafınız çalışabilir. Yardıma ve ilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz.
Bugün iletişim trafiği artabilir. Huzur ve mutluluğa ihtiyacınız artabilir. Kadınlarla ilişkileriniz ise bu huzuru arttırabilir veya azaltabilir. İç dünyanız ve kendiniz yerine başkalarıyla ilgileneceğiniz bir gün.
Bugün kadersel şanslar önünüze gelebilir. Sevineceğiniz haberler alabilir, sevindirici görüşmeler yapabilirsiniz. Sosyalleşebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal medyada öne çıkabilir, çevreniz tarafından daha çok ilgi görebilir, konuşulabilirsiniz.
Bugün duygusal dalgalanmalar hissedebilirsiniz. Çevrenizle yüzeysel ve sınırlı ilişkiler kurup, bazı duygu ve düşünceleri iç dünyanıza saklayabilirsiniz. Aile ilişkileri, kadınlarla ilişkiler gündeme gelirken; çevrenizdeki kişilerin size karşı yaklaşımı değişebilir.
Bugün Merkür sizin burcunuza geçiyor. Yaşama daha pozitif bakmaya, daha sağlıklı düşünmeye başlıyorsunuz. Hızlı düşünüp hızlı karar verebileceğiniz, parayı kendinize çekebileceğiniz bir süreç. Özgüven artarken bencillik, yanıltma ve sahtekarlık durumlarına dikkat etmeli. Geleceği düşünerek seçim yapabilirsiniz.
Bugün kendinizi, hayatınızı veya koşullarınızı sorgulayabilirsiniz. Karamsar duygu ve düşüncelerden kaçınmalı. Beklentiler ve arzular yükselebilir. İlişki ve ortaklıklarda maddi paylaşımlar gündeme gelebilir, finansal destekler ve ortak harcamalar olabilir.
Bugün dolunayın sonrasında huzur ve mutluluğunuzu arttıracak yeni durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sevdiklerinizle ve kadınlarla daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Aşk hayatı ve romantik ilişkilerde yeni bir sayfaya doğru ilerliyorsunuz.
Bugün şartlara ve koşullara yüzeysel uyum sağlayabilir, iç dünyanızda farklı duygu ve düşüncelerde olabilirsiniz. Bilinçaltı konuları, aile anıları gündeme gelebilir. Uzak akrabalardan haber alınabilir.
Astrolog Merve Rençber
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