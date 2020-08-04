KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

4 Ağustos 2020 Salı günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2020 Salı)

4 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iç huzurunuza, sevdiklerinize ve ihtiyaçlarınıza odaklanabilirsiniz. Seçimleriniz, gün içindeki adımlarınız bunların doğrultusunda olacaktır. İlişkilerde yeni bir sayfaya hızlı adapte olabilirsiniz. Yüzeysel düşünebilirsiniz.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün finans ve kariyer konularında çevrenizle birlikte hareket edebilir, harcamalar yapabilirsiniz. Çevrenizle ilişkilerinizde, karşınızdakilere yaklaşımınızda değişiklikler olabilir. Estetik kaygılar için para çıkışları olabilir.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yaşama bakış açınız değişiyor. Uzun vadeli planlar yapabilir, yaşamınıza uzun vadeli etki edecek seçimler içinde olabilirsiniz. Anne ve yaşamınızdaki kadın figürlerle ilişkiler ön planda olacak.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ikilemler artabilir. İç dünyanızda bir kısıtlılık hissi, karamsarlık çalışabilir. Umudu korumak, iyimser olmak ile karamsar ve gerçekçi olmak arasında bocalayabilirsiniz. Harcama ve para çıkışları.

3 - 9 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sosyal ilişkiler, aşk ilişkileri gibi pek çok ilişkide mevcut enerji değişebilir. Çevrenizdekilerin özel hayatı ve kendi meseleleri sizin gündeminizi ve arkadaşlığınızı etkileyebilir. Anlayış ve yardımsever tarafınız çalışabilir. Yardıma ve ilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iletişim trafiği artabilir. Huzur ve mutluluğa ihtiyacınız artabilir. Kadınlarla ilişkileriniz ise bu huzuru arttırabilir veya azaltabilir. İç dünyanız ve kendiniz yerine başkalarıyla ilgileneceğiniz bir gün.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün kadersel şanslar önünüze gelebilir. Sevineceğiniz haberler alabilir, sevindirici görüşmeler yapabilirsiniz. Sosyalleşebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal medyada öne çıkabilir, çevreniz tarafından daha çok ilgi görebilir, konuşulabilirsiniz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün duygusal dalgalanmalar hissedebilirsiniz. Çevrenizle yüzeysel ve sınırlı ilişkiler kurup, bazı duygu ve düşünceleri iç dünyanıza saklayabilirsiniz. Aile ilişkileri, kadınlarla ilişkiler gündeme gelirken; çevrenizdeki kişilerin size karşı yaklaşımı değişebilir.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün Merkür sizin burcunuza geçiyor. Yaşama daha pozitif bakmaya, daha sağlıklı düşünmeye başlıyorsunuz. Hızlı düşünüp hızlı karar verebileceğiniz, parayı kendinize çekebileceğiniz bir süreç. Özgüven artarken bencillik, yanıltma ve sahtekarlık durumlarına dikkat etmeli. Geleceği düşünerek seçim yapabilirsiniz.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün kendinizi, hayatınızı veya koşullarınızı sorgulayabilirsiniz. Karamsar duygu ve düşüncelerden kaçınmalı. Beklentiler ve arzular yükselebilir. İlişki ve ortaklıklarda maddi paylaşımlar gündeme gelebilir, finansal destekler ve ortak harcamalar olabilir.

3 - 9 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün dolunayın sonrasında huzur ve mutluluğunuzu arttıracak yeni durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sevdiklerinizle ve kadınlarla daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Aşk hayatı ve romantik ilişkilerde yeni bir sayfaya doğru ilerliyorsunuz.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün şartlara ve koşullara yüzeysel uyum sağlayabilir, iç dünyanızda farklı duygu ve düşüncelerde olabilirsiniz. Bilinçaltı konuları, aile anıları gündeme gelebilir. Uzak akrabalardan haber alınabilir.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

Instagram: astrolojionline

Youtube: Astroloji Online

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Haftalık burcunuz ne söylüyor?Haftalık burcunuz ne söylüyor?
Sadece çocukluk aşkıyla birlikte olanların anlayabileceği 8 şeySadece çocukluk aşkıyla birlikte olanların anlayabileceği 8 şey
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Olay gönderme: İyi oyuncuymuşsun

Tuğba Ekinci yeni klibini kalça pozuyla duyurdu!

Tuğba Ekinci yeni klibini kalça pozuyla duyurdu!

MasterChef Türkiye'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Ana kadroya girdi

MasterChef Türkiye'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Ana kadroya girdi

Bu gece meleğime makarna yaptım

Bu gece meleğime makarna yaptım

Sen Çal Kapımı için flaş karar!

Sen Çal Kapımı için flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Günlük Burç Yorumları (23 Temmuz 2020 Perşembe)

Günlük Burç Yorumları (23 Temmuz 2020 Perşembe)

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Günlük Burç Yorumları (19 Temmuz 2020 Pazar)

Günlük Burç Yorumları (19 Temmuz 2020 Pazar)

Burcuna göre onu kendine aşık etme yolları

Burcuna göre onu kendine aşık etme yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumu (2020) Ağustos'un illk haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Haftalık burcunuz ne söylüyor?

Günlük burç yorumları (3 Ağustos 2020 Pazartesi) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Günlük burç yorumları (2 Ağustos 2020 Pazar)

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

Balık burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (20 Şubat - 20 Mart)

Balık burcu aylık burç yorumu Ağustos 2020

Kova burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Kova burcu aylık burç yorumu Ağustos 2020

Oğlak burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Oğlak burcu aylık burç yorumu Ağustos 2020

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.