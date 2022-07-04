Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

4 Temmuz Pazartesi yani ayın üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 4 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün cesur olmanız gereken bir gün olabilir. Bugün masaya yatırılması gereken bir konu ortaya çıkabilir, bunu yapmaktan çekinmeyin. Sırf ilişkinizin dengesini korumak için kendinizi geri tutmayın. Tekne sallanmasın diye kendi huzurunuzu feda etmeyin. Kendinize, duygularınıza ve etrafınızdaki insanlara karşı tamamen dürüst olun.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün sizler için yoğun bir gün olabilir. Bu yoğunluk sizi beklemediğiniz bir muhalefet durumuyla karşı karşıya bırakabilir. Söze dökülsün ya da dökülmesin, çatışmalar oldukça gerçektir. Sevdiğiniz kişilerin duygularını küçümsemeyin. Bu sorunları göğüsleyin ve çözümleri konusunda gerçekçi olun. Kimse sizden her şeyin en doğrusunu bilmenizi beklemiyor, bu yüzden biliyormuş gibi yapmayın. Hepimiz insanız ve hepimiz hata yaparız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sevdiklerinize ihtiyaç duydukları ilgiyi gösterme vakti. Onları ‘Seni seviyorum.’ demeden bir gün daha geçmesine izin vermeyin. Hayat kısa ve her geçen gün daha da kısalıyor. Ele alınması gereken ciddi bir konu olduğunda yüzleşmekten çekinmeyin. Herkes kendi duygularından kendisi sorumludur. Kurban rolünü oynamak, sadece sonrasında daha fazla acı ve kırgınlık yaşamaya neden olur.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün gerilimden kaçmayın. Hissettiğiniz her türlü duygusal stres, hemen ele alınmadığı takdirde inanılmaz bir şekilde büyüyecektir. Anda olun. ’Şimdi’ de ne kadar çok yüzleşirseniz, ‘yarın’ o kadar az pişman olursunuz. Yolunuza çıkan taşları ayıklayın ve ilerleyin. İnsanlar, siz onları açıkça ifade edene kadar ihtiyaçlarınızı ve endişelerinizi anlamayabilirler.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, koymuş olabileceğiniz sınırların arkasına saklanmayı bırakmalısınız. Gerçek güç, her durumda, özellikle de sevdiğiniz biri söz konusu olduğunda, ne hissettiğinizi söyleme cesaretine sahip olduğunuzu gösterebilmektir. Bir şey söylemeniz gerekiyorsa, söyleyin. İçinizde biriktirdiklerinizin dile getirene kadar çığ gibi büyüyüp sağlıksız bir tartışmaya dönüşmesini beklemeyin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün ışıl ışıl bir gün! Gökkuşağının sonundaki altın çömleğe uzanın. Düşündüğünüzden daha yakın. Gerçekten de, hayalleriniz tamamen elinizin altında ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan sihirli güçler iş başında. Kendinizi tüm gün olumlu bir ruh halinde bulabilirsiniz. İnsanlar duygularınıza karşı normalden daha hassas olacaktır. Bugün size hayallerinizin yol göstermesine izin verin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları bugün hayal kurma gününüz. Büyük hayaller kurmaktan çekinmeyin. Bu hayattan en çok ne istediğinizi düşünün. Okunuzu yıldızlara yöneltin ve yayınızı mümkün olduğunca geriye çekin. Ne kadar ileri gidebileceğinizin bir sınırı yok. Tek sınırınız hayal gücünüz. Planınız mantıklı görünmüyorsa da endişelenmeyin. İstediklerinizi nasıl elde edeceğiniz konusunda endişelenmek yerine gerçekte ne istediğinizi düşünün.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün zihninizin en uzak noktalarına kadar uzanmaya deneyin. Yaratıcı bir alanda büyük adımlar atabileceğiniz inanılmaz bir fırsat önünüzde açılıyor. Müziği takip edin. Bir enstrüman alın, bir online müzik mağazasına göz atın veya en sevdiğiniz çalma listesini dinleyin. İçerideki sanatçının uyanmasına izin verin. Bir hedef belirleyin ve ona ulaşana kadar durmayın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün aklınız oldukça karışık olabilir ama bunun sizi engellemesine izin vermeyin. Hayatınıza daha fazla sihir katmaya çalışın. Tuhaf duygularınızı ve fikirlerinizi ne kadar çok kabul ederseniz, o kadar çok şeyin yerine oturacağını keşfedeceksiniz. Hayattaki her şey tamamen mantıklı olmak zorunda değil.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün sizin için harika bir gün! Duygularınızda büyük bir güç bulacağınız bir gün olacak. İçgüdülerinize güvenin. Kalbinizi takip ederek kaybedeceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Bu, rafa kaldırdığınız hayalleri yeniden alevlendirmeniz için önemli bir zaman. Hayal dünyanızın günlük hayatınıza yansıtmaktan korkmayın.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün işler sizin için biraz kafa karıştırıcı olabilir. Her şeyi anlamlandırmanız gerektiğini düşünmeyin. Sadece kendiniz olun. Yaratıcı doğanızın parıldamasına izin verin. Diğer insanları yenmek sizin için çok kolay ve hemen hemen her durumda liderliği almakta özgürsünüz. Ancak, bu insanların da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunuzdan emin olun.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün gerçekliğinizi biraz hayal gücü ile harmanlayın. Bir süre ayaklarınızın yerden kesilmesine izin verin. Kendiniz için bir mola verin. Meditasyon yapmak ve zihninizi günlük endişelerinizden arındırmak için biraz zaman ayırın. Sakinleştirici, rahatlatıcı aktiviteler günü geçirmenin en iyi yoludur. Arkadaşlarınızla iletişim kurmak için zaman ayırın ve tuhaf konularla ilgili derin sohbetlere dalmaktan çekinmeyin. Kendinize hayal kurmak için alan tanıyın.



