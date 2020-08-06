Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2020 Perşembe) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
6 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Finansal konularda ani değişimler söz konusu olabilir. Kayıp, çalıntı durumlarına dikkat etmeli, harcamalarda daha planlı olmalısınız. Borç alma-verme konularında çekimser olmakta fayda var.
Bugün dürtüsel ve kontrolsüz çıkışlar yapmaya karşı dikkatli olun. Görüntünüzle ilgili değişiklik isteği artabilir, estetik konularda hizmetler alabilirsiniz. Yaşama veya ilişkilere dair beklentileriniz artabilir. Hayal ve hayal kırıklığı durumları bazı ilişkilerde söz konusu olabilir.
Bugün duygularınız, istek ve beklentileriniz değişime uğrayabilir. Yaşamınızda yeniliğe gitmek isteyebilir, yenilik ve değişim arzusunda olabilirsiniz. Seçenekler arasında kalabilirsiniz. Her şeyi düşünmek isterken iç dünyada dağılmak kaçınılmaz olabilir. Parçadan bütüne giderek hareket etmek daha sağlıklı olabilir.
Bugün yardımlaşma, fedakarlık, merhamet ve şefkat öne çıkabilir. Pek çok kişi ve olaya karşı daha kabullenici ve duygu odaklı yaklaşabilirsiniz. Tembellik, dağınıklık ve dalgınlık durumlarına dikkat etmelisiniz. Hisleriniz ve sezgileriniz güçlü çalışıyor. Geleceği merak etme, geleceğe dair kısa veya uzun vadeli planlar yapma gündeminizde.
Bugün harcamalar ve para çıkışları gündeminizde olabilir. Finansal şanslar yakalayabilirsiniz. Arkadaşlarla bir araya gelebilir, kadınlarla keyifli görüşmeler yapabilirsiniz. Gün içinde karışıklıklar ve birden fazla konuya bölünme halinde olabilirsiniz.
Bugün her türlü ikili ilişki ve ortaklık gündeminizde yer alıyor. Karşınızdakileri gerçek duyguları, saklı yanları ile görebilirsiniz. Finansal alanda geleceğe dair plan ve adımlar içinde olabilirsiniz.
Bugün kadersel durumlar, karmanın ödül ve sınavları önünüze gelebilir. Gün içinde atacağınız adımlar, alacağınız kararlar yaşamınıza uzun vadeli etki edecektir. Belirsizlik içinde olduğunuz bir konuda seçim yapıyor ve önünüzü görüyorsunuz.
Bugün riskli yatırımlar, şans oyunları, riskli yatırımlardan beklenmedik sonuçlar gündeminizde olabilir. İş ve finans konularına, geleceğe odaklandığınız bugünlerde gelecek kaygısı, finansal kaygılar zaman zaman çalışabilir. Daha iyisi başarmak, hedeflerinizi gerçekleştirmek adına daha cesur ve kararlı olabilirsiniz.
Bugün sosyalleşebilir, birden fazla iş ve konu ile ilgilenebilirsiniz. Gün içinde dağınıklık ve aksaklıklar olabilir. Planlarınızda değişime gitmek durumunda kalabilirsiniz. Şartları yönetmeniz gereken işleri bugün başlatmamakta fayda var. Düşünceleriniz, sözleriniz geleceğinizi belirleyebilir.
Bugün iş hayatında radikal bir karar verebilir, bir seçim yapabilirsiniz. Mevcut rutininiz ve yaşam düzeninizde değişikliğe gidebilirsiniz. Taşınma, yolculuk ve seyahatler gündeminizde olabilir. İş aracılığıyla yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Bir iş arkadaşıyla duygusal yakınlaşma, flört durumları olabilir.
Bugün sevdiklerinizden destek ve yardım görebilir, sevdiklerinizle bir araya gelebilir. Hediyeler ve maddi & manevi birbirine iyi gelme durumları ilişkilerde çalışabilir. İstekleriniz ve konforunuz doğrultusunda harcamalar yapabilirsiniz. Elinizdeki parayı yönetmek adına risk alabilirsiniz.
Bugün sıkılganlık ve değişiklik ihtiyacı öne çıkabilir. Küçük değişiklikler, farklı aktiviteler daha iyi hissettirebilir. Aile ilişkileri, aile üyeleri gündeminizde olabilir. Ani çıkışlar, ani tepkiler, dürtüsel kararlardan kaçının. Uzun vadeli düşünme zamanı.
Astrolog Merve Rençber
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