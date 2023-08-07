KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
    4. Günlük burç yorumları: 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

    Günlük burç yorumları: 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

    07.08.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 7 Ağustos Pazartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

    7 Ağustos 2023 Pazartesi yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 7 Ağustos 2023 Pazartesi günlük burç yorumları...

    KOÇ

    Sevgili Koç burçları, bugün, iş hayatında yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Projelerinizde ilerlemek için fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinizi ifade etme konusunda güçlü olacağınız bir gün geçireceksiniz. İlişkilerde ise anlayışlı ve sabırlı davranmanız önemli olacak.

    BOĞA

    Sevgili Boğa burçları, bugün, kişisel hedeflerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. İç dünyanızda dönüşüm yaşayabileceğiniz bir gün olacak. Kariyerinizde yeni fırsatlar ve sorumluluklar söz konusu olabilir. Finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün.

    İKİZLER

    Sevgili İkizler burçları, bugün, sosyal çevrenizde aktif olacağınız bir gün olabilir. Ekip çalışmaları ve topluluk etkinlikleri size keyif verebilir. Fikirlerinizi paylaşırken açık ve anlaşılır olmanız, diğerlerinin sizi anlamasını sağlayacaktır.

    YENGEÇ

    Sevgili Yengeç burçları, bugün, kariyerinizde önemli adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi sergilemek ve başarıya odaklanmak için uygun bir gün olacak. Ailevi konularda ise anlayışlı ve duyarlı davranmanız önemli olacaktır.

    ASLAN

    Sevgili Aslan burçları, bugün, kendinizi keşfetmek ve ruhsal olarak gelişmek için uygun bir gün olabilir. Duygusal olarak dengeli olmanız, ilişkilerinizde olumlu etkiler yaratacaktır. İletişim becerileriniz sayesinde çevrenizde olumlu etki bırakabilirsiniz.

    BAŞAK

    Sevgili Başak burçları, bugün, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün olabilir. İş hayatında fırsatlar söz konusu olabilir ancak riskleri göz ardı etmemeniz önemli. Sağlık konularında da kendinize özen göstermeniz gereken bir gün.

    TERAZİ

    Sevgili Terazi burçları, bugün, ilişkilerinizde uyumlu ve anlayışlı olmanız önemli olacak. Yakın çevrenizle iletişiminiz kuvvetli olacak ve destek alabileceğiniz bir gün geçireceksiniz. Kariyerinizde yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir.

    AKREP

    Sevgili Akrep burçları, bugün, kariyerinizde hedeflerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve liderlik yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz bir gün olacak. Finansal konularda ise dikkatli adımlar atmanız gerekebilir.

    YAY

    Sevgili Yay burçları, bugün, seyahat ve eğitimle ilgili konular ön planda olabilir. Farklı kültürleri tanımak ve kendinizi geliştirmek için uygun bir gün olacak. İlişkilerde ise anlayışlı ve sabırlı davranmanız önemli olacaktır.

    OĞLAK

    Sevgili Oğlak burçları, bugün, finansal konularda dikkatli olmanız gereken bir gün olabilir. Ortaklı işler ve yatırımlar söz konusuysa detaylara özen göstermeniz önemli olacak. Sağlık konularında da kendinize dikkat etmeniz gerekebilir.

    KOVA

    Sevgili Kova burçları, bugün, ilişkilerinizde anlayışlı ve anlaşılır olmanız önemli olacak. Yakın çevrenizle uyum içinde olacağınız bir gün geçireceksiniz. İş hayatında ise yaratıcı ve yenilikçi fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz.

    BALIK

    Sevgili Balık burçları, bugün, iş hayatında sorumluluklarınız artabilir ve projelerinizde ilerlemek için çaba sarf edebilirsiniz. Maddi konularda dikkatli adımlar atmanız gereken bir gün olacak. Yaratıcılığınızı kullanarak keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Sararmış çamaşırlara son! 3 etkili temizlik tüyosuyla kar beyazı olacakSararmış çamaşırlara son! 3 etkili temizlik tüyosuyla kar beyazı olacak
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    Günlük Burç Yorumları günlük burç burçlar ilik

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

    Yatak odasından gelen seslerle ihaneti düşündü! Gerçek başka çıktı

    Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

    Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

    Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

    Müstehcen görüntüleri internetteydi! “Kolayca manipüle ediliyordu”

    Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

    Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.