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Günlük burç yorumları: 7 Ekim Cuma günü tüm burç yorumları!

06.10.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 7 Ekim Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? 

Günlük burç yorumları: 7 Ekim Cuma günü tüm burç yorumları!

7 Ekim Cuma yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 7 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

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KOÇ

Önümüzdeki 24 saat boyunca güç mücadelelerinden ve ofis politikalarından kaçının. Gezegenler, taraf tutarak kazanılacak hiçbir şey olmadığı konusunda uyarıyorlar, çünkü kazanan tarafı seçecek kadar şanslı olsanız bile, yine de önemli insanları size karşı çevireceksiniz.

BOĞA

Bugün biri size zor anlar yaşatıyorsa, ona zor anlar yaşatmalısınız, ayrıca sizi bu çabayı göstermeye zorladığı için biraz fazladan. Başkalarından asla empoze etmeyeceğiniz davranışları kabul etmek zorunda değilsiniz.

İKİZLER

O kadar çok şey yolunda gidiyor ki, yolunuza çıkan tüm iyi şeyleri gerçekten hak edip etmediğinizi merak edebilirsiniz. Bu tür bir düşünce tomurcuklanmalı. Elbette onları hak ediyorsun ve onlardan zevk almamak nankörlük olurdu.

YENGEÇ

Kendinizi, bugün şansların size karşı yığıldığı bir durumda bulabilirsiniz. Gezegenler, bu olasılıkları lehinize iyileştirmenin hiçbir yolu olmadığı konusunda uyarıyorlar, bu yüzden biraz geri çekilin ve hem evde hem de işte olası anlaşmazlık noktalarını azaltın.

ASLAN

Kendinizi diğer insanlarla karşılaştırmanın cazibesinden kaçının, çünkü belirli alanlarda her zaman sizden daha iyi olanlar olacaktır. Şu anda yapmanız gereken tek karşılaştırma, dün elde ettiğiniz ile bugün elde etmeyi hedeflediğiniz şey arasındadır.

BAŞAK

Bazı gerçekler ve rakamlar bugün birbirini tutmuyorsa, neler olup bittiğini öğrenmeyi kişisel göreviniz haline getirmelisiniz. Neredeyse kesinlikle birileri, yaptıkları konusunda dürüst olmaktan geri durdu ve bu konuda bir şeyler yapmanız gerekiyor.

TERAZİ

Etrafınızda olup bitenler hakkında duygusal olmamaya çalışın, çünkü başkaları bir şeyin sizi rahatsız ettiğine dair bir ipucu alırsa, pazar günkü dolunayda kendinizi daha da kötü hissetmenize neden olabilir. Sahte de olsa yüzünüzü güldürün.

AKREP

Kalbin senden yapman istenen şeyde olmayabilir ama yine de yapman gerektiğini biliyorsun. Bugün elinizden gelenin en iyisini yapın ve sizden şüphe duyanlara standartlarınızın kaymasına izin vermeye niyetiniz olmadığını gösterin.

YAY

Dün ne kadar dürtüsel olursanız, sadece nefesinizi tutmak ve büyük, kötü dünyaya bir sonraki adımınızı planlamak için, önümüzdeki 24 saat boyunca aktivitelerinizi o kadar fazla dizginlemeniz gerekir. Herkesin ara sıra molaya ihtiyacı vardır.

OĞLAK

Doğası gereği mükemmeliyetçi olabilirsiniz, ancak son haftalarda bazen sadece işleri bitirmenin yeterli olduğunu keşfettiniz ve bugün yıldızların size verdiği mesaj da bu. Her zaman daha sonra geri dönebilir ve çabalarınızı toparlayabilirsiniz.

KOVA

Şu anda tüm gözler üzerinizde ve şüphesiz bu deneyimden keyif alıyorsunuz ama tüm hayat hikayenizi kamuya açık hale getirmeyin, aksi takdirde daha sonra pişman olabilirsiniz. Kendinizden biraz yedekte tutun. Gizem duygusu çok önemli olabilir.

BALIK

Bugün herhangi bir hamle yapmadan önce, risklerin potansiyel ödüllere değip değmediğini kendinize sormalısınız. Bu, biraz geri çekilmenin ve diğer insanların koşmasına izin vermenin daha akıllıca olduğu durumlardan biri olabilir. Hatalarından ders alın.


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