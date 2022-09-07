Günlük burç yorumları: 7 Eylül Çarşamba günü tüm burç yorumları!

7 Eylül Çarşamba yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 7 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün zihninizi belirli bir yöne çevirmeye ne kadar çok çalışırsanız, dikkatiniz o kadar fazla dağılacaktır. Belki de ipucunu almalı ve açıkça ilgi duymadığınız şeyleri yapmaya kendinizi zorlamamalısınız. Hayat bir mücadele olmak zorunda değildir.

BOĞA

Yılın başlarında uygulamaya koyduğunuz planlar, önümüzdeki birkaç hafta içinde meyve vermeye başlayacak, bu yüzden odaklanın ve çok ilerlememiş gibi görünüyor diye bir hayalden vazgeçmeyin. Sabırlı olun, iyi gelecektir.

İKİZLER

Bugün ihtiyacınız olan birine ulaşırsanız, bunu çok takdir edecekler ve daha sonraki bir tarihte daha olumlu bir konumda olduklarında kesinlikle sizi bunun için ödüllendireceklerdir. Elbette fayda sağlamaya çalışmıyorsunuz ama takdir edilmek güzel.

YENGEÇ

Haritanızın iletişim alanındaki kozmik aktivite, mesajınızı bugün iletmenize yardımcı olacaktır, ancak dolunay yaklaşırken, tüm gerçeklerinizin ve rakamlarınızın doğru olduğundan emin olmalısınız. Rakiplerinize sizi kötü gösterme şansı vermeyin.

ASLAN

Grafiğinizin finansal alanındaki Güneş, materyalist konularla başa çıkmak için iyi bir zaman olduğunu gösterir, bu nedenle hayatınızı daha güvenli hale getirmek için ne yapmanız gerektiğine karar verin ve ardından bunu % 100 eforla yapın. Ama unutmayın, önemli olan kalitedir.

BAŞAK

Burcunuzdaki Güneş sizi normalden daha maceracı yaptı ve bu iyi olmalı, ancak kendinizi kısıtlamayın ve felaketle sonuçlanabilecek şeyler yapmaya başlamayın. Maceralarınızı dikkatli bir şekilde planlarsanız daha keyifli olacaktır.

TERAZİ

Arkadaşlarınızın ve akrabalarınızın neye ihtiyacınız olduğunu bildiklerini kesin olarak kabul edemezsiniz, bu yüzden onlar için heceleyin ve sonra onların ihtiyaçlarını da karşılamak için elinizden geleni yapın. Terazi, almaktan olduğu kadar vermekten de keyif alan bir burçtur.

AKREP

Sizin için önemli olan bir konuyu tartışmaya çalışırken yakın bir arkadaşınıza ulaşmak isteyip ulaşamayacaksınız. Bunu daha fazla takip etme konusunda ne kadar ilgisiz oldukları sizi şaşırtacak. Destek için yanlış kişiye bakıyor olabilirsiniz.

YAY

Yılın bu zamanında haritanızın kariyer alanındaki Güneş, doğanızın daha hırslı tarafını ön plana çıkarır. Başarılı olmak için gerekenlere sahip olduğunuza işverenleri ve otorite figürlerini ikna etmek için elinizden geleni yapın ve bunu bir tarzla yapın.

OĞLAK

Venüs, haritanızın daha dışa dönük alanlarından birinde Güneş'e katıldığına göre, arkadaş kazanmayı ve insanları etkilemeyi kolay bulmalısınız, ancak çok fazla çabalamayın. Biraz geri çekil ki diğerleri sana gelmek için daha fazla çaba göstersin.

KOVA

Her zaman gerçeğin peşindeydiniz ve önümüzdeki 24 saat içinde olacaklar, başkalarının inanmanızı istediklerine karşı, dünyada gerçekten neler olup bittiğini sorgulamanıza neden olacak. Hiç kimse bir Kova'yı uzun süre kandıramaz.

BALIK

Bugün yıldızların mesajı, sahip olduğunuz tüm kinlerden kurtulma zamanının geldiğidir. Bu tür olumsuz duygulardan etkilenecek tek kişi sizsiniz, bu yüzden bırakın gitsinler ve dünya arkadaşınızmış gibi davranın.



