Günlük burç yorumları: 7 Nisan Perşembe günü tüm burç yorumları!

7 Nisan Perşembe yani ayın yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 7 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu kadar büyük umutlar beslediğiniz bir proje beklediğiniz gibi gitmiyorsa kendinize kızmayın. Bir Koç bile ara sıra başarısız olmak zorundadır, bu yüzden belki de şimdi bu özel çabayı sona erdirmenin ve yeni bir şeye başlamanın zamanıdır.

BOĞA

Kendinizden bu kadar yüksek beklentileriniz olması güzel ama gezegenler artık çok yüksekleri hedeflediğiniz konusunda uyarıyor! Kolayca çarpabilir ve düşebilirsiniz. Mevcut durumunuza daha gerçekçi bir şekilde bakın ve ardından hedeflerinizi buna göre ayarlayın.

İKİZLER

Bugün özel bir şey yapın, güçlü konumlardaki insanları ayağa kaldıran ve dikkat çeken bir şey. Nedense geç kalmışlığın gölgesinde kalıyorsun, ama şimdi tam tersine gitmeli ve gösterinin yıldızı olmalısın.

YENGEÇ

Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde pek bir şey yapamayacaksınız çünkü işinizde ilerlemek için her çaba sarf ettiğinizde beklenmedik bir şey sizi geride tutacak. İpucunu al ve çok uğraşmayı bırak. Hayatın olduğu gibi tadını çıkar.

ASLAN

Bugün ani bir kriz patlak verecek ve bununla başa çıkması gereken kişi sizsiniz. Karakterinizin gücü ve herhangi bir düzeyde yenilgiyi kabul etmeyi reddetmeniz, durumu çözmek için tam olarak gerekli olacak. Sakin olun ve yol gösterin.

BAŞAK

Gezegenlerin tekrar lehinize hareket ettiği ayın ilerleyen saatlerinde ne yapacağınızı düşünmeye başlayın. Ne kadar ileriye dönük plan yaparsanız ve zemini ne kadar çok hazırlarsanız, zamanınız geldiğinde o kadar çok başarının tadını çıkaracaksınız.

TERAZİ

Bir arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı üzen veya söylediğiniz bir şey için özür dileme ihtiyacı hissediyorsanız, bugün bunu yapın. Gezegenler, onu daha uzun süre bırakırsanız, umursamadığınız izlenimini edinebilecekleri konusunda uyarıyorlar. Bu kesinlikle doğru değil.

AKREP

Ne kadar çok çaba harcarsanız, o kadar az geri dönüş alırsınız, bu yüzden belki biraz geri çekilmeli ve yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Bu, hayata her açıdan saldırmak yerine rahatlamanız gereken durumlardan biridir.

YAY

Artık her şey çok hızlı ilerlediği için, hedeflerinize ulaşmadan önce zamanınızın tükeneceğinden endişe duyabilirsiniz. Üzülme. Evren gitmen gereken yere varmanı sağlayacak. Bu sefer olmasa da bir dahaki sefere kesin.

OĞLAK

Şimdi ve hafta sonu arasında bir dizi küçük ama rahatsız edici bir olay canınızı sıkacak, ancak genel resim hala çok iyi. Bu nedenle tüm küçük dikkat dağıtıcıları görmezden gelin ve birincil hedefinize odaklanın. Ve gülümsemeye devam edin. Sandığınızdan daha fazla yardımcı olur.

KOVA

Olumsuz zihniyetinizle başa çıkmanın en iyi yolu, kendinizi işinize vermektir. Neyin yanlış gidebileceği konusunda endişelenmek için ne kadar az zaman harcarsanız, işlerin yolunda gitme olasılığı o kadar artar. Ve unutmayın, bakış açınız olaylardan daha önemlidir.

BALIK

Hareketinizi bir araya getirmeniz gerekiyor ve başlamak için iyi bir yol, kafanızda taşıdığınız tüm o olumsuz çöplerden kurtulmak olacaktır. Bir düşünce sizi gülümsetmiyorsa, o zaman değersizdir. Onu bir kez ve herkes için atın.



