Günlük burç yorumları: 8 Eylül Perşembe günü tüm burç yorumları!

8 Eylül Perşembe yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Yılın başlarında belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için ne kadar yol kat ettiğinizi ve hala ne kadar yol kat etmeniz gerektiğini değerlendirmenin zamanı geldi. Yaklaşan dolunay kendinize yalan söylemenizi imkânsız hale getirecek. Dürüstlük şarttır.

BOĞA

Son birkaç hafta en azından söylemek için yoğun geçti ama henüz bir ara vermeyi düşünmeyin çünkü daha yapacak çok şey var. Yaratıcı ve romantik bir şekilde önümüzdeki birkaç gün hem zorlu hem de tatmin edici olacak, bu yüzden hızlı hareket etmeye devam edin!

İKİZLER

Kazanılması veya kaybedilmesi muhtemel olmayan bir anlaşmazlık üzerinde daha fazla zaman kaybetmeyin. Hafta sonu dolunay civarında odaklanmanız gereken daha önemli konular olacak, bu yüzden bunlara odaklanın ve diğer her şeyi aklınızdan çıkarın.

YENGEÇ

Son zamanlarda bir fırsatı kaçırmış olabilirsiniz, çünkü tamamen kişisel bir meseleye kendinizi kaptırdınız, ancak önümüzdeki 24 saate yeniden odaklanırsanız, bir ısırık alabilirsiniz. Eğer yaparsan, onu boşa harcamaya cüret etme!

ASLAN

Haklarınızı savunun ve ne kadar önemli olursa olsun kimsenin size ne yapacağınızı veya nasıl yapacağınızı söylemesine izin vermeyin. Bir Aslan olarak emir almak yerine emir vermeye alışkınsınız ve artık yolunuzu değiştirmeniz için hiçbir sebep yok.

BAŞAK

Doğum burcunuzdaki Güneş size olağanüstü bir özgüven bahşeder, ancak yaklaşan bir dolunay olduğu için mantıklı olmalısınız ve herkes gibi sınırlarınız olduğunu kabul etmelisiniz. Kaybedemeyeceğinizi düşündüğünüz an, kaybettiğiniz andır.

TERAZİ

Son birkaç hafta kolay olmadı ve Güneş 23'ünde burcunuza geçmeden önce daha fazla zorluk olacak. Şimdi ve o zaman arasında, başkalarının sizin geliş ve gidişlerinizi kontrol ettiği durumlardan kaçınmaya çalışmalısınız.

AKREP

Bugün diğer insanların kavgalarından ve kan davalarından uzak durun çünkü ne kadar adil olmaya çalışırsanız çalışın, şansınız kendinizi ortada bulacak ve her iki taraftan da yer alacaksınız. Bu, kendi kendini yakmasına izin verilmesi gereken türden bir durumdur.

YAY

İhtiyacı olan bir arkadaşınıza yardım etmek isteyebilirsiniz, ancak gerçek şu ki, kendileri için kazdıkları çukurdan kendi çıkış yolunu bulmaları gerekiyor. Bazı dersler zor yoldan öğrenilmelidir ve kişisel deneyiminizden bunun böyle bir ders olduğunu bilirsiniz.

OĞLAK

Gezegenler, teste tabi tutulmak üzere olduğunuzu gösteriyor ve geçip geçmediğinizi öğrenmeniz birkaç hafta alabilir. Elinden gelenin en iyisini yap, sonra hayatına devam et. Muhtemelen beklediğinizden daha iyisini yapacaksınız.

KOVA

Değişikliklerin geldiğini hissedebilirsiniz ve bu değişikliklerin büyük olacağını hissedebilirsiniz, bu yüzden kendinizi hazırlayın ve alarm zilleri çaldığında ve harekete geçmeniz beklendiğinde tereddüt etmeyin. Kendi ihtiyaçlarınızı ilk sıraya koyun, çünkü başkalarının size yardım etmesi pek olası değildir.

BALIK

Cesur olmanın ve risk almanın bir zamanı var ve bu kesinlikle onlardan biri değil. Yaklaşan dolunay, doğru hamleleri yapmanın normalden daha zor olacağı konusunda uyarıyor, bu yüzden dikkatlerden uzak durun ve diğer insanların hatalarından ders alın.



