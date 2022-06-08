Günlük burç yorumları: 8 Haziran Çarşamba günü tüm burç yorumları!

8 Haziran Çarşamba yani ayın sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 8 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Hayat şu anda o kadar iyi bir hızla ilerliyor ki, çok erken gevşeme hatasına düşebilirsiniz. İş yükünüzün üstesinden gelin ve güçlü konumlardaki kişilerin işleri kolaya götürme niyetinde olmadığınızı görmelerini sağlayın.

BOĞA

Hayata bakışı sizinkinden daha alaycı olan biri bugün size zor anlar yaşatabilir ve eğer yaparlarsa, onların olumsuzluklarının sizi ele geçirmesine izin vermemelisiniz. Burcunuzdaki Venüs size ihtiyaç duyacağınız tüm duygusal desteği sağlıyor, bu yüzden şüphecileri görmezden gelin.

İKİZLER

Dünya karanlık ve tehlikeli bir yermiş gibi görünebilir ama derinlerde bunun doğru olmadığını biliyorsunuz. Bu yüzden bugün hayata olumlu bakışları sizinkileri yansıtan insanlarla eğlenin. Bazı kişiler mutsuz olmaktan hoşlanır ama sen onlardan biri değilsin.

YENGEÇ

İhtiyacınız olanı elde etmek için iddialı veya agresif olmanıza gerek yok. Çoğu insan sizin çekiciliğinize açıktır ve yaşam yolunuzu sorunsuz ve heyecanlı kılmak için ellerinden geleni yapacaktır. Herkes seni seviyor, bu sevgiden olumlu yönde faydalanabilirsin.

ASLAN

Bugün diğer insanlar için ne kadar çok şey yaparsanız, sizden o kadar fazlasını talep edecekler ve bir noktada durmak zorunda kalacaksınız. Bu dünyaya sadece kendilerine yardım edemeyecek kadar tembellerin kaprislerini yerine getirmek için gelmediniz!

BAŞAK

Şu anki tek tehlike, planladığınız tüm o harika şeyleri yapmaktan sizi alıkoyacak olan diğer insanların olumsuz düşünceleri tarafından baştan çıkarılmanızdır. Başkalarının sizin yerinize düşünmesine izin vermek yerine bugün kendiniz düşünün.

TERAZİ

Hem Jüpiter hem de Mars zıt burcunuzda hareket ederken, bugün kolayca zirveyi aşabilirsiniz. Size önemli bir şey gibi görünmeyecek, ancak diğer insanlar hassasiyet eksikliğinizden rahatsız olabilir. İçinizdeki adalet duygusuna ne oldu?

AKREP

Günün erken saatlerinde iyi gibi görünen haberler, Güneş battığında kötü haberlere dönüşebilir. Bu nedenle hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmeyin. Bugünlük arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın ağzından çıkanlarla hareket etmemelisiniz. Hele onlar adına asla söz vermemelisiniz.

YAY

Sadece sınırlı kontrole sahip olduğunuz bir şey için neden endişeleniyorsunuz? Tamamen sana ait değil. Önümüzdeki birkaç gün içinde ayarlamalar yapmanız gerekeceği doğru ama bu hiçbir şekilde dünyanızın yıkılmak üzere olduğu anlamına gelmiyor!

OĞLAK

Bugün birlikte çalıştığınız biri ne kadar çok kanun koymaya çalışırsa, onları görmezden gelme hakkınız o kadar artar. Evet, bu ciddi bir düşüşe neden olabilir, ancak öz saygınıza bağlı kalmanın bedeli olabilir.

KOVA

Önümüzdeki 24 saat içinde aşırılıklara gitmekten sakının. Çok politik biri sizi orta noktadan uzaklaştırabilir ve siz farkına bile varmadan daha önce deli, kötü ve belki de tehlikeli olarak düşündüğünüz insanlarla aynı fikirde olmanızı sağlayabilir.

BALIK

Hayatınızda bir şeylerin yanlış olduğunu hissedebilirsiniz ama ne olabileceğine dair emin olamıyorsunuz. Merak etmeyin. Önümüzdeki birkaç gün içinde olacaklar sizi doğru yöne götürecek ve neyin kökten değiştirilmesi gerektiğini ortaya çıkaracak.



