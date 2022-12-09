Günlük burç yorumları: 9 Aralık Cuma günü tüm burç yorumları!

9 Aralık Cuma günü yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Aralık Cuma günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Yeni bir yöne doğru ilerlemek istiyorsanız, bunu düşünmeyin, sadece yapın. Doğru an gelene kadar beklemekte ısrar edersen o an ya hiç gelmeyecek ya da ilerlememek için binlerce sebep uyduracaksın, o yüzden meşgul ol.

BOĞA

Bugün duyduğunuz veya gördüğünüz her şeye inanmayın çünkü havada çok fazla kafa karışıklığı ve belki de kasıtlı bir aldatmaca olacaktır. Sisin ve korkunun ardından net bir şekilde görmenin en iyi yolu, iç sesinizin size söylediklerini dinlemektir.

İKİZLER

Şu anda arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız arasında son derece popüler olabilirsiniz, ancak bir Venüs-Jüpiter bağlantısı, herkesin sizi desteklemediği konusunda uyarır, bu nedenle yine de tetikte olmanız gerekir. Önümüzdeki 24 saat içinde ilgilendiğiniz herkesin güvenilir olduğundan emin olun.

YENGEÇ

Özel hayatınızı düzene koyana kadar işinize odaklanamayacağınızı kabul etmelisiniz. Bugün gezegenlerin mesajı, duygusal sorunlarla yüzleşmeniz ve sonra onlarla kesin olarak başa çıkmanız gerektiğidir.

ASLAN

Bugün iş yükünüzü rekor sürede atabileceğinizi ve ardından hafta sonuna erken başlamak için özgür olabileceğinizi düşünebilirsiniz, ancak çok emin olmayın. Diğer insanların üzerinize yüklediği birikmiş sorunların üstesinden gelmek beklenenden daha fazla zaman alabilir.

BAŞAK

Bugün duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermemelisiniz. Özellikle ev cephesinde, her duruma sizin veya sevdiklerinizin olmasını tercih edeceği şeye göre değil, olma olasılığına göre bakmanız gerekir.

TERAZİ

Bir konuda kararını vermiş olabilirsin ama bugünün dolunayı tekrar düşünmen gerekeceğini gösteriyor. Ayrıntılara bir kez daha bakın ve bu sefer önyargılı sonuçlarınızla uyuşmayan gerçeklere ve rakamlara daha açık olun.

AKREP

Maddi olarak iyi gidiyor olabilirsiniz ama en sevdiklerinize zaman ayırmayı unutmayın. Duygusal olarak en yakın olduğunuz kişilerden aldığınız koşulsuz sevginin yerini hiçbir para tutamaz. Ortaklara ve aile üyelerine ne kadar değer verdiğinizi bildirin.

YAY

Dışarı çık ve iyi vakit geçir. Bir parti insanı olarak itibarınızın hakkını verin. Kendinizi şimdi biraz eğlenceden mahrum bırakırsanız, daha sonra gülmek ve şarkı söylemek için vaktiniz olmadığında pişman olabilirsiniz çünkü yapılacak çok iş var.

OĞLAK

Son haftalarda bazı şeyleri kaçırdığınızı düşünebilirsiniz, ancak şimdi ile yıl sonuna kadar bunu fazlasıyla telafi edeceksiniz. Bugün işin güvertesini boşaltın, ardından kendinize hatırlanacak bir hafta sonu ısmarlayın.

KOVA

Bugün her düzeyde başkalarına karşı cömert olun. Bazı insanları yaptıkları aptalca şeylerden dolayı suçlamak daha kolay olabilir ama onlar da sizin gibi insan ve hepimiz hata yaparız. Bağışlama esastır. Onsuz dünya kaos olurdu.

BALIK

Yetkili bir konumda olan biri, yanlış olduğunu bildiğiniz bir şeyi yapmanızda ısrar ederse, güçlü olmanız ve doğrudan reddetmeniz gerekir. Sizden üstün olmaları, emirlere uymanız gerektiği anlamına gelmez. Tek rehberin vicdanın olmalı.



