Günlük burç yorumları: 9 Mart Perşembe günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

9 Mart Perşembe yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün günlük işlerinizle meşgul olacağınız bir gün olacak. Görevlerinizi tek başınıza tamamlamaya özen gösterin. Sorumluluklarınızın sayısının artması zorlanmanıza neden olsa da görevlerinizi başarılı bir şekilde yerine getirmek kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün ‘hayır’ cevabını kabul etmeyeceğiniz bir gündesiniz. Zorluklarla karşılaşsanız bile üstesinden gelmek için bütün enerjinizi kullanacaksınız. Çevrenizdekilerin olumlu enejisi sayesinde zorluklarla mücadele etme konusunda büyük bir motivasyona sahip olacaksınız. Kendinizi anlamaya başladığınız noktada olayların kontrolünü de elinize alacaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün belirsiz durumlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Hayat sizin için siyah ve beyazlardan oluşan bir dönemde dahi olsa yaşamın içinde griler olduğunu kabul etmelisiniz. Çevrenizdeki kişilerin olaylara ya da durumlara karşı sizinle aynı reaksiyonları vermesini beklememelisiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün sizi strese sokan görev ve sorumluluklarından kurtulduğunuz bir güne başlıyorsunuz. Bu duyguların ve mantığın birleştiği bir zaman dilimine işaret edecek. . Başkalarının sorunlarının iyi ruh halinizi bozmasına izin vermeyin. Zihninizin ve bedeninizin rahat olmasına bilinçli olarak izin vermeniz gerekiyor. Sizi gerçekten mutlu eden şeylerle ilgilenin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün olaylara karşı daha duygusal bir ruh halinin içinde olacaksınız. Bazı durumlarda kırmızı çizgilerinizi aşmanız gerekebilir. Duyguların gerçeklerden önce geldiği mistik bir enerjinin içindesiniz. Bir süreliğine gerçeklikten uzaklaşın ve kendinizi günlük hayatın yoğun temposundan kurtarın. Bugün hayal dünyasına doğru güçlü bir çekim var, bu yüzden oraya gitmekten çekinmeyin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları,bugün kendinizi daha iyi hissettiğiniz eylemlerin içinde olmak için yoğun bir çaba göstereceksiniz. Bu durum sizi hem de çevrenizdekileri daha olumlu bir ruh halinin içine sokacak. Kendinizi ifade etme konusunda zorlanıyorsanız bu durumun üstesinden gelmek için biraz yardım almayı talep edebilirsiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün tamamen duygularınızın ön planda olduğu bir ruh halinin içindesiniz. Sevdiklerinizle bir araya gelmek her zamankinden daha mutlu hissetmenize yardımcı olacak. Uzun süredir adım atmayı düşündüğünüz bir duruma karşı nihayet yola çıkmak anlamında somut gelişmeler yaşanacak. Kendinizi ifade edebildiğiniz noktada varlığınızın daha büyük anlam kazandığını fark edeceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün kişiliğiniz farklı bölümlerine dair bambaşka ruh halleri içinde olabilirsiniz. Kendinizi anlamlandırma konusunda zorluk yaşayabileceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Anca bu durum geçici bir süreci ifade ettiğini bilmelisiniz. İşlerin kontrolden çıktığını hissediyorsanız bir süreliğine de olsa kendinizi akışa bırakmayı tercih edebilirsiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün her zamankinden daha yoğun bir temponun içinde gireceksiniz. Bu durum hızlı şekilde hareket etmenizi ve net kararlar almanıza neden olacak. Kararlarınızı alırken daha sakin bir ruh hali içinde olmaya özen gösterin. Aksi halde kendinizi başka bir durumun göbeğinde bulabilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları,bugün mantığınız ve duygularınızın arasında kaldığınız bir güne başlıyorsunuz. Bu durum bir süreliğine de olsa büyük bir bocalama yaşamanıza neden olacak. Enerjiyi içinizde hareket ettirdiğiniz sürece işler sizin için oldukça düzgün akmalıdır. Duygularınızı başkalarıyla dürüstçe paylaşın ve içsel canlılığınızın güçlendiğini göreceksiniz. Hiç kimse doğrudan kalbinizden gelen sözlere karşı konuşamaz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün sonsuz dalgada gezinmek isteyen bir sörfçünün heyecanıyla güne başlayacaksınız. Ancak okyanusa atlamadan önce mutlaka kendinizi mücadeleye karşı hazırlamalısınız. Ne kadar çok hazırlık yaparsanız, suya vurduğunuzda o kadar güvende olacağınızı göreceksiniz. Bir süre kendinizi olayları merkezinden çekerek dışarıdan gözlem yapmayı tercih edebilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları,bugün ışıl ışıl parladığınız bir gün olacak.Başınız bulutların üzerindeymiş ve hiçbir şey yapamayacakmışsınız gibi hissedebilirsiniz. Gerçek şu ki, yapmanız gereken işler aslında o bulutlarda bulunuyor. Temeli hallettiğinize güvenin. Şimdi yapmanız gereken şey rahatlamak ve hayallerinizin yolu göstermesine izin vermek.



