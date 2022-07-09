Günlük burç yorumları: 9 Temmuz Cumartesi günü tüm burç yorumları!

9 Temmuz Cumartesi yani ayın dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bu hafta sonu etrafınızda ne kadar çok kafa karışıklığı dönerse, o kadar fazla fırsat olacak. Dikkatinizi dağıtacak şeyleri görmezden gelmeyi ve sizin için belirledikleri hedeflere ulaşmayı bildiğiniz güçlü konumlardaki insanları ikna etmek için daha fazla fırsat olacak. Onlara gerekenlere sahip olduğunuzu gösterin.

BOĞA

Bu hafta sonu burcunuzda Uranüs ile bağlantılı Yengeç burcundaki Güneş, “kurallar” gibi küçük şeylerin yolunuza çıkmasına izin vermeyeceğiniz anlamına geliyor. En çok gitmek istediğiniz yere ulaşmak için neredeyse her şeyi yapacağınız, kazanmanız gereken o ruh hallerinden birindesiniz.

İKİZLER

Diğer insanların ne yaptığını görmezden gelin ve sonraki 48 saat boyunca kendi rotanızı takip edin. Bunun için övülmeniz pek olası değil ama bunu zerre kadar umursamayacaksınız. Önemli olan tek şey rakiplerinizi bitiş çizgisine kadar yenmeniz.

YENGEÇ

Bazı şeylerin değiştiğini ve yakın zamanda tekrar değişmeyeceğini kabul etmeniz gerekiyor. Doğası gereği temkinli olabilirsiniz, ancak rüzgârın hangi yönden estiğini görmek için keskin bir gözünüz ve onunla hareket etme kararlılığınız var.

ASLAN

Size ne kadar harika olduğunuzu söylemek için kendi yollarından çıkan ortaklara ve iş arkadaşlarına karşı dikkatli olun. Fışkıran övgülerinin sizi sahte bir güvenlik duygusuna sokmak için tasarlanmış olabilir. Her ihtimale karşı hazırlıklı olun ve bu ara her şeye şüpheli yaklaşın.

BAŞAK

Uranüs gezegenindeki değişimlerin Boğa burcundaki diğer Dünya burcundaki etkisi, dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilecek bir tür sosyal veya politik harekete dahil olmak için harika bir zaman. Yine de bu konuda aşırı hevesli olmayın.

TERAZİ

Gezegenler, birlikte çalıştığınız veya iş yaptığınız birinin özgürlüklerini değerlendirdiğini ve bu konuda hemen bir şeyler yapmanız gerektiğini gösteriyor. İlişkinizi şimdi sonlandırmak kısa vadede size biraz pahalıya mal olabilir, ancak zamanla karşılığını verecektir.

AKREP

Kendi başınıza üstesinden gelemeyeceğiniz kadar karmaşık bir görev, ne yaptığını bilen insanlardan yardım alırsanız o kadar da zor olmayacaktır. Her şeyi bilmediğinizi kabul etmekte utanılacak bir şey yok. Yine de çoğundan daha fazlasını biliyorsunuz.

YAY

Risk almaya yabancı değilsiniz ve bu hafta sonu Güneş-Uranüs bağlantısı sizi şansınızı biraz zorlamaya teşvik edecek, ancak bunun sadece biraz olduğundan emin olun. Kendi yeteneklerine güvenebilirsin ama çıkarları söz konusu olduğunda başkaları sana güvenir mi?

OĞLAK

Bu hafta sonu hareket edebileceğiniz o kadar çok yeni yön var ki, karar vermekte zorlanabilirsiniz. İç sesiniz size ne söylüyor? Başkalarını dinlemeden önce içgüdülerinizi dinleyin. Kendinizi onlardan daha iyi tanıyorsunuz.

KOVA

Arkadaşlarınızı ve iş arkadaşlarınızı olaylara kendi yolunuzdan bakmaya ikna etme yeteneğiniz, bu hafta sonu Güneş ve yöneticiniz Uranüs arasındaki bağlantı sayesinde daha da artacak. Yine de bundan faydalanmayın. Yalnızca kendilerini iyi hissedeceklerini bildiğiniz şeyleri yapmalarını sağlayın.

BALIK

Birini sandığınız kadar iyi tanımıyor olabilirsiniz ve sonraki 48 saat içindeki davranışları bir şok etkisi yaratabilir. Muhtemelen önemli değil ama bir dahaki sefere dünyaya sizin gibi baktıklarına inanmaya bu kadar hevesli olmayın.



