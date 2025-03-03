Günlük rutinleri daha verimli hale getirecek tüyolar burada!

1. Her gününüz planlanmış bir şekilde uyanın!

2. Sabah güne birkaç egzersiz hareketi ile başlamak oldukça önemli!

Verimli bir günün ilk adımı, sabah uyandığınızda ne yapacağınızı bilmekten geçer. Özellikle iş yaşantısıyla, ev hayatınızı dengelemek için gözlerinizi açtığınız her sabahın bir yapılacaklar listesi olsun. Tabii, bunun gerçekçi olması lazım! "Bugün dünyayı kurtaracağım." gibi bir yapılacaklar listesinden bahsetmiyoruz. En azından sabahları telefonda 1 saat Reels kaydırma rutininden vazgeçin...



Sabah uyanınca ayılması birkaç saat sürenlerdenseniz bu durumun verimliliğinizi etkileyeceği konusunda sizi uyaralım. Fakat güne başlamadan önce sadece birkaç dakikanızı ayırarak yapacağınız egzersiz hareketleri hem bedeninizi hem de zihninizi uyandırır. Özellikle sabah sporuna sıcak bakmayanlar için harika bir tüyo!

3. Odaklanma sorunun varsa Pomodoro tekniğini hiç duydun mu?



Bir işe başladıktan 5 dakika sonra kendini bambaşka bir şey yapıyor olarak buluyorsan odaklanma problemin olduğunu bilmelisin. Özellikle günlük rutinlerini yaparken bu durumun seni çok zorladığına eminiz. Pomodoro tekniğinde 25 dakika işe odaklanıyorsunuz, daha sonra 5 dakika mola! Bunu 4 kez tekrarlayıp uzun bir mola verebilirsiniz.

4. Telefonu gerekirse balkondan aşağı atın!



Telefonunuzu elinize aldığınızda "Sadece bildirimlere bakacağım." diye kendinize söz verseniz de, bu sözü asla tutamadığınızı biliyoruz. Bir bakmışsınız ki, 2 saat geçmiş! Telefon bildirimleri, dikkatinizi dağıtan en büyük unsurlardan biri. Çalışırken veya önemli bir şey yaparken telefonu mutlaka sessize alın. Ve unutmayın: Kimse sizden anında mesajlara cevap beklemiyor. Dünya, sizin sosyal medyaya bakmamanızla yok olmayacak!

5. Erteleme hastalığını bitirmek için adım atın!



Şu işi de 5 dakika sonra yaparım dediğiniz bir işinizi ortalama kaç saatte ya da daha fenası kaç günde yapıyorsunuz? Dürüstçe kendinize sorun bakalım. O zaman şuna bir bakın: 2 dakika kuralı. Eğer bir işi yapmanız 2 dakikadan az sürecekse hemen yapın! Örneğin, gelen bir e-postaya cevap vermek, masayı toplamak veya su içmek... Hepsi 2 dakika içinde hallolur.

6. Bütün işlerinizi aynı anda karman çorman yapmayı bırakın!



Aynı anda e-posta yazıp, rapor hazırlayıp, toplantı dinleyip, kahve içmeye çalışıyorsanız… Çok büyük ihtimalle hiçbirini tam yapamıyorsunuz. Bu durumda verimliliğini artırmanız için yapmanız gereken şeyler çok basit. Benzer işleri gruplandırarak yapın ve sadece tek bir işe odaklanın. Tek bir şey sizi kesmiyorsa iki de olur, yeter ki tam odaklanın...

7. Gün içinde hiçbir şey yapmadığınız küçük molalar verin...



Tamam, gün içinde verimli olmak ve her işinizi halletmek için gün boyu full motivasyon kalabilmek harika bir şey ama biraz durup sakinleşsek de fena olmaz sanki? Özellikle mesai saatleri içerisinde öğle aranızı iyi değerlendirin ve gerçekten güne bir mola verin.

8. Sabah kahvaltı yapmadan güne başlamayın!



Sabah "Aman ne gerek var" diyerek kahvaltıyı geçiştiriyorsanız, öğlene doğru kendinizi mutfağı yağmalarken bulabilirsiniz. Kahvaltı, tam anlamıyla bir enerji deposu olan öğün ve gün içindeki verimliliğinizi de oldukça etkiliyor. Özellikle sabah sakin kafayla yapılacak işleriniz varsa çok daha önemli...

9. Sabahları zombi gibi kalkmamak için uyku kalitenizi artırın.



Gece geç saatlere kadar telefona bakıp sonra neden sabah yorgun kalktığınızı anlamıyor musunuz? Mavi ışığı azaltın, yatmadan önce telefonu bırakın ve uyku saatlerinizi düzenleyin. Yoksa ertesi gün alarmı 6 kez erteleyen kişiye dönüşebilirsiniz. İyi bir uyku, ertesi günün verimli geçeceğinin habercisidir!

10. Gün içinde yaptığınız her iş için kendinize ödüller verin!



Kendinizi fazla zorlamayın! Bir işi bitirdiğinizde kendinize küçük bir ödül verin. Kahve, tatlı, küçük bir yürüyüş, sevdiğiniz bir dizi bölümü… Hayat sadece çalışmaktan ibaret değil. Gün içinde kendinize vereceğiniz küçük ödülleri çok görmeyin.