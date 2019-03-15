Günlük vajinal akıntı sağlıklı ve normal bir floranın göstergesidir

Çoğu kadında görülen vajinal akıntı çok normal bir durum olsa da kimi zaman kadınlarda endişeye neden oluyor. Bu akıntının bir hastalığın habercisi olabileceğini düşünenler ya da bu durumdan rahatsız olanlar doktorların kapısını çalıyor.
Jinekolog Op. Dr. Ebru Zülfikaroğlu, beyaz, şeffaf akıntının her kadında görülen normal bir durum olduğunun altını çiziyor. Vajinal akıntıların floranın normal ve sağlıklı olduğunun bir işareti olduğunu belirten Op. Dr. Zülfikaroğlu, “Genellikle kadınlarda vajinal akıntı normal ve düzenli olarak meydana gelir. Beyaz veya şeffaf renkte olabilir. Vajinal akıntı genital organlar tarafından üretilen bir sıvıdır ve vajinayı temizleyip nemlendirme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda vajinal enjeksiyonlara karşı koruyucu özelliği vardır. Vajinal şeffaf akıntının şekli normal adet döngüsünün hormonal değişikliklerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin yumurtlama dönemindeveyaadet öncesi ve sonrası günlerde akıntı miktarında artış olması normaldir. Ancak akıntının her zamanki görüntüsü ve kokusu farklılaşırsa mutlaka doktora başvurulmalıdır” diyor.
Op. Dr. Zülfikaroğlu, vajinal hijyeni sağlamak için genital bölgenin kuru ve temiz tutulması gerektiğini ancak günlük akıntıların iç çamaşırında ıslaklığa neden olduğunu hatırlatıyor. Op. Dr. Zülfikaroğlu, bu nedenle günlük akıntısı yoğun olan kadınlar iç çamaşırlarını gün içinde değiştirmesi gerektiğinin altını çiziyor.Kadınların yoğun günlük tempoları dolayısıyla iç çamaşırlarını değiştirmelerinin kolay olmadığını söyleyen Op. Dr. Zülfikaroğlu, pamuksu yüzeyiyle nefes alan günlük pedlerin de pratik bir çözüm sağlayabileceğini belirtiyor.
Günlük pedlerin genital bölgenin kuru ve temiz kalmasını sağladığının altını çizen Jinekolog Op. Dr. Ebru Zülfikaroğlu, şöyle devam ediyor: “Günlük pedler nefes alan bir yapıda oldukları ve pamuk oranı yüksek olarak üretildikleri için vajinanın florasını bozmazlar. Günlük ped değiştirme sıklığı kişiden kişiye göre değişebilir. Ancak ortalama 3-4 saat içinde değiştirilmelidir. Günlük pedler dermatolojik testlerden geçtiği için günlük kullanım için de son derece güvenlidir. Bu pedler doğru kullanıldığında herhangi bir yan etkiye neden olmaz.”
Çeyiz alışverişinin olmazsa olmazları
Okuyucu Yorumları 0 yorum