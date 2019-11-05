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Günübirlik ev kiralama bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

İstanbul’da, günübirlik ev kiralama bahanesiyle mal sahiplerine sahte 500 euro verip para üstünü TL olarak alan dolandırıcılar yakalandı.Esenyurt’ta çok sayıda ev sahibini günübirlik ev kiralama bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli, polisi alarma geçirdi.

Günübirlik ev kiralama bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da, günübirlik ev kiralama bahanesiyle mal sahiplerine sahte 500 euro verip para üstünü TL olarak alan dolandırıcılar yakalandı.

Esenyurt’ta çok sayıda ev sahibini günübirlik ev kiralama bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli, polisi alarma geçirdi. İddiaya göre, ev kiralama bahanesiyle mal sahiplerine sahte dolar verip para üstünü TL olarak alan Halil S.(53) ve Gökhan E.(28) adlı 2 dolandırıcı, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Ev sahiplerine günübirlik ev kiralamak istediklerini söyleyerek çok sayıda mülk sahibine sahte 500 euroluk banknot verip para üstünü Türk lirası olarak geri alan 2 dolandırıcı, 30 Ekim tarihinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında Gökhan E.’de başka bir kişi adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi, Halil S. adlı dolandırıcının üzerinden ise 3 adet sahte 500 euro’luk banknot ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin GBT sorgulamasında ise Gökhan E.’nin ‘askeri ceza kanununa muhalefet’, "mala zarar verme", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "silahla yağma" suçları olmak üzere 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıkarken, Halil S.’nin ise "dolandırıcılık" "iftira", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", hırsızlık ve "sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı sahteliğini bilerek tedavüle koyma" gibi 8 ayrı suçtan dolayı arandığı belirlendi. Ayrıca, Halil S. ve Gökhan E. adlı şüphelilerin, Esenyurt’ta 27 benzer olayların faili oldukları da tespit edilirken, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 Kasım tarihinde adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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