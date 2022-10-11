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Günün en sağlıklı öğünü en zararlı öğününe dönüşebilir! Kesinlikle uzak durun

11.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Uzmanlara ve annelere göre asla atlanmamalı veya kaçınılmamalıdır. Bununla birlikte, birçok insan günlük hayatın koşturmacası içinde kahvaltısını ihmal etmeye eğilimlidir. Hızlı kahvaltı yapmak için çeşitli kestirme atıştırmalıklar tercih edilebilir. Ne yazık ki, birçok hızlı ve popüler kahvaltı yiyeceği sağlığınıza çok büyük zarar veriyor.

Günün en sağlıklı öğünü en zararlı öğününe dönüşebilir! Kesinlikle uzak durun

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Bu tartışmasız bir gerçek. Ancak işe, okula yetişme telaşı içinde günün en önemli öğünü, günün en zararlı öğününe dönüşebilir. Pek çok popüler kahvaltı ürünü protein ve lif bakımından yetersizdir ve bir sonraki öğününüzden önce sizi çok acıktırır.

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Kahvaltıda vücudunuzun gücünüzü yenilemek ve güne başlamak için size doğru desteği vermek için besinlere ihtiyacı vardır. Ne yazık ki, birçok popüler kahvaltı yemeği bu özelliklere uymuyor. Yemekten hemen sonra sizi aç bırakabilir, gereksiz şeker ve tuza boğulmanıza neden olabilir.

Genel bir kural olarak, günün ilk öğünü lif açısından zengin bileşenler, sağlıklı yağlar ve sizi tatmin edecek yeterli miktarda protein ve enerji sağlamak için biraz karbonhidrat içermelidir.

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İşte kahvaltıda asla tercih etmemeniz gereken yiyecekler...

KAHVALTILIK GEVREK

Piyasadaki pek çok kahvaltılık gevrek, tatlı aroması ve görünümü ile bizi cezbeder. Bununla birlikte, çoğu yüksek şekerli tahıl, size vaat edilen desteği o kadar uzun süre vermeyecektir. Genellikle şeker bakımından yüksek ve protein bakımından fakirdirler. Bu da kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa neden olur. İnsülin hormonu (kan şekerini düşüren hormon) etkisini gösterdiğinde, bu tahrişe ve açlığa neden olabilir. Granola gibi görünüşte daha doğal alternatifler bile bazen kalp sorunları, tip 2 diyabet ve obezite ile bağlantılı ilave şekerlerle doldurulur. Şekerli ve son derece rafine tahıllardan olan kahvaltılık gevrekler mükemmel kahvaltı seçeneği değildir.

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AÇIK BÜFE KAHVALTI

Açık büfe kahvaltı, her ne kadar insanın iştahını kabartsa da tam bir tuzak gibidir. Onlarca faklı şarküteri ürünü, kahvaltılık gevrekler, reçeller... Ne yazık ki bunların çoğu yüksek oranda işlenmiştir ve ilave şekerler içerir, bu da onları kahvaltı için kötü bir seçim haline getirir. Açık büfe kahvaltıya giderseniz şeker içeriği düşük, dolgunluk sağlamak için porsiyon başına en az 10 veya 20 gram protein içeren ve tam gıda bileşenleri ile üretilmiş birini seçin.

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MEYVE SUYU

Güne hızlı bir şekilde başlamak için içilen meyve suları aslında çok büyük tehlike. Sağlıklı olduğunu düşünerek alınan meyve suları şeker bakımından çok yüksektir. Paketlenmiş meyve sularının şekerli gazlı içeceklere veya şekerli çaylara daha sağlıklı bir alternatif olduğuna inanabilirsiniz, ancak durum böyle değil.

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Meyve suyu mineraller ve antioksidanlar içerirken, aynı zamanda şeker bakımından ağır ve lif bakımından düşük olduğundan, bütün meyvelerden daha az doyurucudur. Obezite ve diyabet riskini önemli ölçüde artırabilirler. Bu nedenle, bu canlı içeceği idareli tüketmeniz ve çoğu sabah gerçek meyvelere sadık kalmanız tavsiye edilir.

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KREP VEYA WAFFLE

Krep ve waffle, birçok insanın bayıldığı ve keyif aldığı geleneksel sabah yemekleridir. Nefis görünümlerinin aksine, bu konforlu yemekler sıklıkla rafine beyaz un, tereyağı ve şurup, temelde saf şeker ile yapılır. Bu, krep ve gofretlerin kalori, yağ ve şeker bakımından ağır, protein ve lif bakımından düşük olduğu ve bir süre sonra uyuşukluk veya huzursuzluk hissine neden olduğu anlamına gelir. Krep veya waffle arzularınız göz ardı edilemeyecek kadar güçlüyse, tam tahıllı veya badem veya nohut unu gibi besleyici yoğun malzemelerle yapılan alternatifleri seçin.

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İŞLENMİŞ ETLER

Sosis, jambon ve pastırma gibi kahvaltılık etlerin çoğu ciddi şekilde işlenir. Yüksek sodyumlu bu et şarküteri ürünleri, özellikle tuza duyarlı kişilerde hipertansiyona neden olabilir. Ek olarak, bunların çoğu, mide kanseri de dahil olmak üzere çeşitli kanserlerin gelişme şansını artırabilecek nitratları içerir. Şarküteri ürünlerini yemeyi azaltmanız, kanser geliştirme riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
kanser kahvaltı
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