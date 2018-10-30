Gurbetçi dedesinin pozlarını 30 yıl sonra aynı yerde verdi

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki gezgin Zaferullah Yıldırım, Almanya Stuttgart'a çalışmak için giden dedesinin 30 yıl önce fotoğraf çektirdiği yerlerde gezerek, aynı pozları verdi. Hukuk fakültesinden bu yıl mezun olan ve 4 yılda otostopla 45 ülkede yaklaşık 300 şehir gezen Yıldırım, kendisini "tam zamanlı gezgin, yarı zamanlı öğrenci" olarak tanımlıyor. Görmediği ülkeleri gezme arzusuyla otostopla 2015 yılında Filistin'e yaptığı ilk ziyaretinden bu yana gezmeye devam eden Yıldırım'ın bu seferki gezisi ise onun için çok özel bir yeri olan dedesinin yıllar önce çalışmak için gittiği Stuttgart oldu. Dayısının flash belleğinde dedesi Dursun Ali Yıldırım'ın Stuttgart'ta çekilmiş fotoğraflarını bulan Yıldırım, bu fotoğrafları sosyal medya uygulaması Facebook'taki "Interrail Türkiye" grubundan paylaşarak, hangi şehre ait olduğunu öğrendi. Bunun üzerine dedesinin fotoğraf çektirdiği yerleri gezmek amacıyla İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte yola çıkan Yıldırım, otostopla 8 ülke gezdikten sonra Almanya'ya ulaştı. Yıldırım, dedesinin yıllar önce bulunduğu yerlerde aynı pozları vererek fotoğraf çekilirken, duygu dolu anlar yaşadı.

- "İstanbul'dan otostopla çıkarak, Stuttgart'a geldim" AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğunu, 4 yılda 45 ülke ve yaklaşık 300 şehir gezdiğini belirterek, kendisini "tam zamanlı gezgin yarı zamanlı öğrenci" olarak tanımladığını ifade etti. Dayısına ait bir flash belleği kurcalarken içinde dedesinin fotoğraflarını gördüğünü dile getiren Yıldırım, "Dedemin fotoğraflarını dayımın flash belleğinde şans eseri gördüm ve hemen telefonuma aktardım. Ardından Facebook üzerinden 'Interrail Türkiye' grubuna atarak, bu fotoğrafların nereye ait olabileceğini sordum. Stuttgart olduğunu söylediler. Ardından arkadaşımla beraber İstanbul'dan otostopla çıkarak, Stuttgart'a kadar geldim." diye konuştu. Yıldırım, bu seyahati Avrupa turu olarak planladıklarını fakat arkadaşına mutlaka Stuttgart'a uğramaları gerektiğini söylediğini aktardı. - "Tarihi yapı korunduğundan aradığımız yerleri kolay bulduk" Stuttgart'a giderek, dedesinin fotoğraflarının olduğu yerlerde aynı pozları vererek fotoğraf çektirdiğini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dedem zamanında Stuttgart'ta bir otomobil fabrikasında çalışmış. Fotoğrafların hepsi dedemin vefatından 10 yıl öncesine ait. Dedemin de vefatından 20 sene geçtiğini göz önüne alırsak, fotoğraflar yaklaşık 30 yıllık. Fotoğrafları tekrardan çekmek için mekanları bulmak çok zor olmadı. Tarihi yapı aynen korunduğu için aradığımız yerleri avucumuzla koymuş gibi bulduk. Bunun yanı sıra amacımız Avrupa şehirlerinde müzik yaparak, masraflarımızı çıkartmak ve eğlenceli vakit geçirmek." Dedesinin Stuttgart dışında da bazı Avrupa şehirlerinde fotoğrafları olduğunu fakat yerler belirgin olmadığı için oralara gidemediğini belirten Yıldırım, Rusya'dan Hindistan'a, Kazakistan'dan Sri Lanka'ya ve Avrupa'da birçok ülkeye otostopla seyahat gerçekleştirdiğini anlattı. - "Fotoğrafları çektirmeye başlayınca çok duygulandım" Dedesinin 2000 yılında vefat ettiğini, hayatta olsaydı kendisiyle gurur duyacağını aktaran Yıldırım, "Fotoğrafları çekilmeden önce fotoğrafların ait olduğu yerlere gidince nasıl bir duygu hissedeceğimi bilmiyordum. Fotoğrafları çektirmeye başlayınca çok duygulandım ve kendimi tutamadım. Dedemin bir zamanlar oralardan geçmiş olmasını düşünmek bile beni heyecanlandırmaya yetti de arttı." diyerek duygularını dile getirdi.