HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gurbetçiler yurt dışına götürünce değer kazandı! Ağın leblebisine yoğun talep

Gurbetçiler yurt dışına götürünce değer kazandı! Ağın leblebisine yoğun talep

30.10.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, meşe külünde bekletilen nohutun yöreye has beyaz kumda kavrulmasıyla elde edilen tescilli lezzet Ağın leblebisi, her yıl yaşanan talep artışıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, ''Leblebinin gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına götürülmesi değer kazanmasını sağladı. Ağın leblebisine 4-5 bin ton civarında potansiyel bir talep var. Bu yıl kuraklığa rağmen bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirebildik'' dedi.

İlçede yetiştirilen tüylü nohut hasadının ardından her evin önünde kurulan ocaklarda geleneksel yöntemlerle üretimi gerçekleştirilen Ağın leblebisi kendine has tadı, kokusu ve gevrekliğiyle diğer leblebilerden farklılaşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine, 2017'de coğrafi işaret belgesi ile tescillenen leblebinin gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına götürülmesiyle bir ihracat kalemi olarak da değer kazanmaya başladığını söyledi.

Ağın leblebisinin üretim miktarını daha da artırmak, piyasada hak ettiği değere ulaşmasını sağlamak için DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ve Ağın Belediyesi iş birliğiyle işleme ve paketleme tesisi yapıldığını aktaran Karahan, tesisin gelecek sezon üreticilerin hizmetine gireceğini aktardı.

Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğiyle de nohut üretimi yapan köylerle ortak tarımsal kalkınma kooperatifi kurulduğuna işaret eden Karahan, üretimde kullanılan makine ve ekipmanlar başta olmak üzere bu alanı destekleyici her türlü projeyi bu kooperatif üzerinden hayata geçireceklerini aktardı.

20211030_2_50663344_70164249

Bu yıl 6 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen nohutta rekolteyi artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında yetiştiriciye yüzde 75 tohum desteği sağlayacaklarını vurgulayan Karahan, "Piyasa analiz çalışmalarına göre ağın leblebisine 4-5 bin ton civarında potansiyel bir talep var. Bu yıl kuraklığa rağmen bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirebildik." diye konuştu.

''KÜLLÜ SUYA KOYUP BEKLETİYORUZ''

Balkayası köyünde leblebi üretimi yapan Bünyamin Erdem de 26 yıldır eşiyle geleneksel yöntemle sipariş üzerine yaptıkları leblebiyi satarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

İlçede nohut hasadının ardından ağustos ayında başlayan leblebi üretiminin havalar soğuyana kadar devam ettiğini aktaran Erdem, şöyle devam etti: "Ağın leblebisine yoğun talep var, yetişmeye çalışıyoruz, satışlardan da çok memnunuz. En önemli geçim kaynağımız. Özellikle sacda beyaz kum içerisinde kavrularak yapılan leblebiler çok beğeniliyor. Talep çok ama eşimle birlikte çalışıyoruz, dayanışma içerisinde 2 ton civarı leblebi ancak yapabiliyoruz. Siparişe göre yaptığımız için taze olarak tüketilmesini sağlıyoruz."

20211030_2_50663344_70164250

Leblebi üreticisi Nezaket Ezer ise leblebi üretiminin meşakkatli olmasına rağmen geçim kaynakları olduğu için severek yaptıklarını söyledi.

Ezer, "Leblebi için nohutu temizliyoruz ve küllü suya koyup bekletiyoruz. Daha sonra tuzlu suda haşlayıp ocakta kızdırılan kuma koyup iyice kavuruyoruz. Elekten geçiriyoruz. Siparişle Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya'ya gönderiyoruz." dedi.
Tatil için İzmir'den gelen Ruhi Tuna da Ağın leblebisini ailece çok beğendiklerini, özellikle soğuk kış aylarında akşamları çayla birlikte tükettiklerini dile getirerek, "Her yıl 100 kilogram İzmir'e götürüyoruz. İzmir'de eşimize dostumuza dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

20211030_2_50663344_70164252

20211030_2_50663344_70164257

20211030_2_50663344_70164258

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarıDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı
2,5 metre derinlikteki havuza düştü! 2,5 metre derinlikteki havuza düştü!
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.