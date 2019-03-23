Gurbetçilerin sandıktaki göç fotoğrafları hikayeleriyle gün yüzüne çıkacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların geçmişte çektiği göç fotoğrafları ve hikayelerini içeren "Sandıktaki Fotoğraflar" adlı ödüllü yarışma düzenleyecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların göç hatıralarını canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla ödüllü yarışma organize edecek.

Her coğrafyadan göç hatıralarının gün yüzüne çıkacağı yarışmaya, dünyanın dört bir yanından başvuru yapılabilecek.

Başvurular, katılım formu doldurularak e-posta, posta aracılığı veya elden teslim edilmek suretiyle kabul edilecek. Katılım formunu dolduran adayların, "kurumsal@ytb.gov.tr" mail adresine fotoğraf ve hikayeleri yollaması gerekiyor.

Yarışmaya gönderilen uygun formattaki fotoğraf ve hikayeler, seçici kurul tarafından değerlendirildikten sonra dereceye girenler ödüllendirilecek.

- Son başvuru tarihi 15 Ağustos

Şartnamede yer alan katılım koşullarına uymayan başvurular, değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Yarışmaya son katılım tarihi, 15 Ağustos 2019 olarak belirlendi ve ödül töreni 2019 içerisinde ilan edilecek. YTB'de seçici kurul tarafından gerçekleştirilecek genel değerlendirme sonrasında başarılı bulunan fotoğrafların sahiplerine özel törenle göç özel onur plaketi verilecek.

Ayrıca, profesyonel fotoğraf makinası ve tablet bilgisayar gibi ödüllerin verileceği yarışmada dereceye giren fotoğraflar, "Unutulmayan Göç Hatıraları" sergisinde sergilenecek. Dereceye giren tüm fotoğraf ve hikayeler, özel baskı bir kitapla kamuoyuyla paylaşılacak.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye https://www.ytb.gov.tr/ adresinden ulaşılacak.

