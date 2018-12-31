Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda yıl sonu yoğunluğu nedeniyle 5 kilometre tır kuyruğu oluştu.

Türkiye ile İran'ı birbirine bağlayan Gürbulak Sınır Kapısı'nda 2018'in son gününde yoğunluk yaşandı.

Kilometrelerce uzaklardan yükledikleri araçlarıyla Doğubayazıt'a gelen tır şoförleri, Türkiye-İran kara yolunun sınır kapısı istikametinde 5 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede yakıt depoları donan ve mazotları biten çok sayıda tır şoförü, Ağrı İl Özel İdaresi Tır Parkı'nda dinlenmeye çekildi.

600 araç kapasiteli Ağrı İl Özel İdaresi Tır Parkı, yoğunluk nedeniyle tamamen doldu. Sınır kapısından İran'a araç geçişleri ise çift şeritli olarak devam ediyor.

- "Hava çok soğuk, yiyeceğimiz de çok kalmadı"

Tır şoförlerinden İdris Toptik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürbulak Sınır Kapısı'nda yıl sonu yoğunluğu nedeniyle oluşan araç kuyruğuna takıldığını söyledi.

Mersin'den yola çıktığını belirten Toptik, "24 saattir tır kuyruğundayım. Hava soğuk olduğu için aracımı sürekli çalışır vaziyette bırakıyorum. Mazotum da bitmek üzere." ifadesini kullandı.

İran uyruklu tır şoförü Maksut Abdurrahimbuğur da mazotunun bitmek üzere olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Eskişehir'den yüklediğim cam şişeleri İran'a götürüyorum. Dün geceden beri sınır kapısındaki tır kuyruğunda bekliyorum. Hava çok soğuk, yiyeceğimiz de çok kalmadı."

