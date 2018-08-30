Gürcistan Başbakanı Bakhtadze Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Aliyev, kısa süre önce görevine başlayan Bakhtadze'yi kutlayarak başarı diledi.

Azerbaycan ve Gürcistan ilişkilerinin sağlam temele dayandığını belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Gürcistan ve Azerbaycan çok önemli projelere imza attı. Ortak çabalarımızla dünyanın enerji haritasını değiştirdik. Ulaştırma alanında müştereken yürütülen projeler, Avrasya kıtası için büyük önem taşımaktadır. Tüm bu projelerin uygulanmasında Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye, aktif olarak iş birliği yapmaktadır. Ticaret hacmimizi artırmak için ek çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Gürcistan'da çok iyi bir yatırım ortamı olduğunu biliyorum. Azerbaycan'ın uzun yıllardır Gürcistan'a yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırada yer almasından dolayı çok memnunuz."

Bakhtadze de iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini dile getirerek, Azerbaycan ve Gürcistan'ın stratejik ortak olduğuna işaret etti.