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Gürcistan Başbakanı Bakhtadze Azerbaycan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Mamuka Bakhtadze'yi kabul etti

Gürcistan Başbakanı Bakhtadze Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Aliyev, kısa süre önce görevine başlayan Bakhtadze'yi kutlayarak başarı diledi.

Azerbaycan ve Gürcistan ilişkilerinin sağlam temele dayandığını belirten Aliyev, şunları kaydetti:

"Gürcistan ve Azerbaycan çok önemli projelere imza attı. Ortak çabalarımızla dünyanın enerji haritasını değiştirdik. Ulaştırma alanında müştereken yürütülen projeler, Avrasya kıtası için büyük önem taşımaktadır. Tüm bu projelerin uygulanmasında Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye, aktif olarak iş birliği yapmaktadır. Ticaret hacmimizi artırmak için ek çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Gürcistan'da çok iyi bir yatırım ortamı olduğunu biliyorum. Azerbaycan'ın uzun yıllardır Gürcistan'a yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırada yer almasından dolayı çok memnunuz."

Bakhtadze de iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini dile getirerek, Azerbaycan ve Gürcistan'ın stratejik ortak olduğuna işaret etti.

Ortak projelerin uluslararası iş birliği ve bölge için çok faydalı olduğuna dikkati çeken Bakhtadze, şunları belirtti:

"Bölgesel iş birliği kapsamında ulaşım, enerji ve diğer alanlarda büyük başarılar elde ettik. Elbette potansiyelimiz büyük ve umarım bu potansiyeli ikili ilişkiler ve iki taraflı projelerle daha da geliştirebiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret cirosu büyüyor. Bu yıl bir milyar dolara ulaşabilir fakat potansiyelimiz daha fazla. Önümüzdeki 2 yıl içinde bu rakamı yüzde 50-60 oranında artırabileceğimize inanıyorum."

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze Azerbaycan'da

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze Azerbaycan'da

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze Azerbaycan'da

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Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Gürcistan Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze

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