Gürcistan'da helikopter düştü! Çok sayıda ölü var

Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinde yamaç paraşüt ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekibi taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sınır Polisine ait helikopterin, kurtarma operasyonu sırasında düştüğü belirtildi.

Helikopterin, yamaç paraşütü ile uçuş yaparken dağların yüksek kesimlerine düşenleri kurtarmaya giden ekipleri taşıdığı kaydedildi.

"MAALESEF (HELİKOPTERDEKİ) 8 KİŞİ ÖLDÜ"

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, yaptığı açıklamasında helikopterde bulunan 8 kişinin kazada hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kurtarma operasyonu gerçekleştiren helikopterde sağlık ve kurtarma ekiplerinin temsilcileriyle mürettebatın olay yerinde yaşamını yitirdiğini aktaran Gomelauri, ekibin yardıma gittiği turistin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Gomelauri, "Maalesef (helikopterdeki) 8 kişi öldü. Yamaç paraşütünü yöneten bir kişi yaralandı, beraberindeki yabancı turist de hayatını kaybetti." dedi.

Gudauri'de kazadan ötürü 30 Temmuz'u "yas günü" ilan eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, kaza sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

OLAY

İçişleri Bakanlığına ait "Mİ-8" model helikopter, Gudauri'de yamaç paraşütü ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekipleri taşırken düştü.

Olay yerinde görüntü çeken vatandaşların videolarında, kurtarma operasyonunu başlatan helikopterin birden hızlı şekilde dönmeye başladığı, dereye düştüğü ve patladığı görülüyor.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'ın Gudauri bölgesinde acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünün ve 8 kişilik ekibin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. (AA)

