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Gürcistan hükümeti, eski cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin askeri hastaneye sevkedilmesini emretti

19.11.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekim başında ülkeye dönüşünde tutuklanan eski cumhurbaşkanı Saakaşvili hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu söyleyerek açlık grevi sürdürüyor.

Gürcistan hükümeti, eski cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin askeri hastaneye sevkedilmesini emretti

Gürcistan'da yetkililer cezaevindeki eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin askeri bir hastaneye sevkedilmesi için talimat verdi.

Adalet Bakanlığı sözcüsü Cuma günü bir açıklama yaparak eski liderin Gori kentindeki bir askeri hastaneye kaldırılmasını düşündüklerini açıkladı, ancak ne zaman sevkedileceğinin belli olmadığını söyledi.

Yedi haftadır tutulduğu cezaevinde açlık grevi sürdüren Saakaşvili'nin sağlığı konusunda endişeler dile getiriliyordu.

Adalet Bakanlığı, sivil bir hastaneye sevkini isteyen Saakaşvili'nin, sevkedilmeyi reddetme hakkı olduğunu da kaydetti.

Sputnik Gürcistan haber ajansı Adalet Bakanı Rati Bregadze'nin "Şimdi herşey ona bağlı. Saakaşvili'nin sağlığı ve hayatı devlet tarafından azami ölçüde korunuyor" dediğini aktardı.

Perşembe günü eski lideri ziyaret eden sağlık görevlileri, Saakaşvili'nin bayıldığını söylemişler ve sağlık durumunu 'kritik' diye tanımlamışlardı.

Saakaşvili'nin destekçileri ise onun sivil bir hastaneye sevkedilmesini istiyor.

Uluslararası tepkiler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliğinin Gürcistan temsilcisi Çarşamba günü bir açıklama yaparak 53 yaşındaki Saakaşvili'nin cezaevi hastanesinde diğer mahkumlardan kötü muamele gördüğünü ve bir buçuk aydır sürdürdüğü açlık grevinden dolayı kalbinin durması, iç kanama ve komaya girme tehlikelerine karşı biran önce bir hastanenin yoğun bakım ünitesine sevkedilmesi gerektiğini söylemişti.

Salı günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Gürcistan hükümetinin, Saakaşvili'nin cezaevinde güvenliğini ve gereken sağlık hizmetini almasını garanti etmekle yükümlü olduğunu bildirmişti.

ABD de Perşembe günü Gürcistan hükümetine çağrı yaparak Saakaşvili'nin adil ve onurlu bir muamele görmesini istedi ve durumu yakından izlediklerini bildirdi.

Yandaşları Saakaşvili'nin serbest bırakılması talebiyle kitlesel gösteriler yapıyorlar

Neden döndü, neden tutuklandı?

Eski cumhurbaşkanı 1 Ekim'de sürpriz bir kararla bir süredir yaşadığı Ukrayna'dan, muhalefetin liderliğini yapmak üzere seçime hazırlanan ülkesi Gürcistan'a dönmüştü.

Döner dönmez hakkındaki eski bir hüküm gerekçesiyle tutuklanan Saakaşvili o zamandan bu yana cezaevinde.

Saakaşvili ülkesinden ayrıldıktan sonra gıyabında yargılanmış ve 2018 yılında bir mahkeme tarafından 2004-2013 yılları arasında devam eden cumhurbaşkanlığı döneminde yetkilerini kötüye kullandığı suçlamasıyla 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski cumhurbaşkanı bu suçlamaları, tamamen siyasi amaçlı olduklarını söyleyerek reddediyor.

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