Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 30. yılı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da, 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler için başkent Tiflis'te anma programı düzenlendi.

Başkent Tiflis'te katliamın 30. yılında Parlamento binası karşısında yer alan 9 Nisan Kurbanları Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, bakanlar, muhalefet partilerinin liderleri ile Gürcü vatandaşlar katılarak çiçek bıraktı.

Zurabişvili, 9 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı konuşmada, "9 Nisan hafızamızda trajik bir tarihtir. Bu gün bize yaşadığımız sorunları hatırlatıyor ancak trajedi bizi güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcü halkının, 9 Nisan 1989'da Sovyetler Birliği'nin şiddetine karşı çıktığını ifade eden Zurabişvili, "Bu trajedi bize Sovyet imparatorluğunun esaretinden kurtulma ve bağımsızlık için temel oluşturma gücümüzü verdi." dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ise 9 Nisan anma gününe ilişkin düzenlenen bir programda ülkedeki yabancı misyon temsilcilerini kabul etti. Zalkaliani, konuşmasında, Rusya'nın bugün de Gürcistan'a karşı şiddet politikasını uygulamaya devam ettiğini savundu.