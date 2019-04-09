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Gürcistan'da 9 Nisan katliamının 30. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:09 | Son Güncelleme

Gürcistan'da, 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler başkent Tiflis'te anıldı - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: - "Bu trajedi bize Sovyet imparatorluğunun esaretinden kurtulma ve bağımsızlık için temel oluşturma gücü verdi"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da, 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler için başkent Tiflis'te anma programı düzenlendi.

Başkent Tiflis'te katliamın 30. yılında Parlamento binası karşısında yer alan 9 Nisan Kurbanları Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Mamuka Bakhtadze, bakanlar, muhalefet partilerinin liderleri ile Gürcü vatandaşlar katılarak çiçek bıraktı.

Zurabişvili, 9 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı konuşmada, "9 Nisan hafızamızda trajik bir tarihtir. Bu gün bize yaşadığımız sorunları hatırlatıyor ancak trajedi bizi güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcü halkının, 9 Nisan 1989'da Sovyetler Birliği'nin şiddetine karşı çıktığını ifade eden Zurabişvili, "Bu trajedi bize Sovyet imparatorluğunun esaretinden kurtulma ve bağımsızlık için temel oluşturma gücümüzü verdi." dedi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ise 9 Nisan anma gününe ilişkin düzenlenen bir programda ülkedeki yabancı misyon temsilcilerini kabul etti. Zalkaliani, konuşmasında, Rusya'nın bugün de Gürcistan'a karşı şiddet politikasını uygulamaya devam ettiğini savundu.

Ülkesinin topraklarından yüzde 20'sinin Rus işgali altında olduğunu belirten Zalkaliani, "Biz, çatışmaların barış yoluyla çözülmesi siyasetine sadık kalıyoruz ama burada altını çizerek vurgulamak isterim ki Gürcistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü kırmızı çizgileridir. Dolayısıyla Rusya, uluslararası hukuk ilkelerini koruyarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ilkesine saygı göstermeli." diye konuştu.

- 9 Nisan katliamı

Başkent Tiflis'in Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989 yılında bağımsızlık için düzenlenen miting sırasında Sovyet ordusu tarafından müdahale edilmesiyle 21 gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Gürcistan bu olaylardan 2 yıl sonra 9 Nisan 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.

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Gürcistan'da 9 Nisan kurbanları anıldı

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