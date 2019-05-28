Gürcistan'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü kutlandı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 101. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği ev sahipliğindeki resepsiyona, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Savunma Bakanı Levan İzoria, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçilisi Dursun Hasanov, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ve çok sayda davetli katıldı.

Gürcistan ile Azerbaycan'ın milli marşların okunmasıyla başlanan programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanınıza benim ve ülkem adına dostça bir selam ve tebriklerimizi iletin. " dedi.

İki gün önce de Gürcistan'da cumhuriyetin 101. kuruluş yıl dönümünü, bugün de Azerbaycan'ın cumhuriyet gününü kutladıklarını dile getiren Zurbaişvili, her iki ülkenin bağımsızlığının 100 yıl önce 1918'de Tiflis'te ilan edildiğini anımsattı.