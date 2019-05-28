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Gürcistan'da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğince, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili: "Gürcistan ile Azerbaycan'ın ilişkileri çeşitli değerler üzerine kurulu ama en önemlisi bu ilişkiler halklarımız arasındaki bağlara dayanıyor"

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 101. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği ev sahipliğindeki resepsiyona, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Savunma Bakanı Levan İzoria, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçilisi Dursun Hasanov, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri, iş insanları ve çok sayda davetli katıldı.

Gürcistan ile Azerbaycan'ın milli marşların okunmasıyla başlanan programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanınıza benim ve ülkem adına dostça bir selam ve tebriklerimizi iletin. " dedi.

İki gün önce de Gürcistan'da cumhuriyetin 101. kuruluş yıl dönümünü, bugün de Azerbaycan'ın cumhuriyet gününü kutladıklarını dile getiren Zurbaişvili, her iki ülkenin bağımsızlığının 100 yıl önce 1918'de Tiflis'te ilan edildiğini anımsattı.

Ülkeler arasında dostane ilişkilerin bulunduğunu belirten Zurabişvili, iki ülke arasında uzun yıllar boyunca ikili ilişkilerin hızlı şekilde gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

İki ülkenin 1918 yılından bu yana demokratik yolunu seçtiğini dile getiren Zurabişvili, Gürcistan ve Azerbaycan'ın 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılarak yeniden bağımsızlık mücadelesi vermeye başladığını anlattı.

Zurabişvili, "Biz 1991 yılında bağımsızlığımızı yeniledik, gelişme ve kalkınma yolunda yürümeye başladık ve bugüne kadar bu yolu izliyoruz. Gürcistan ile Azerbaycan'ın ilişkileri çeşitli değerler üzerine kurulu ama en önemlisi bu ilişkiler halklarımız arasındaki bağlara dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Zurabişvili, Azerbaycan'da Gürcü vatandaşların, Gürcistan'da ise Azerbaycan asıllıların birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarını belirtti.

Büyükelçi Hasanov da Azerbaycan'ın 28 Mayıs 1918'den bu yana bağımsızlık için ciddi mücadele verdiğini, 1990'lı yıllarda ise Ermenistan'ın Azerbaycan'a uyguladığı işgal politikasına rağmen ülkesinin bugüne kadar güçlü ve başarılı şekilde geldiğini vurguladı.

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Gürcistan'da Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü kutlamaları

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