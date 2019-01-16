HABER

Gürcistan'da doğal gaz patlaması: 4 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 23:59 | Son Güncelleme

Tiflis'te bir apartmanda meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, bir apartmanda doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

İşgal Altındaki Bölgelerden Sürgün Edilen, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Davit Sergeenko, Didi Digomi semtindeki patlamada biri çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Sergeenko, yaralıların Tiflis'teki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Patlama nedeniyle 9 katlı bina kullanılamaz hale geldi, apartman sakinleri tahliye edildi.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Başbakan Mamuka Bakhtadze'nin kararıyla 17 Ocak Gürcistan'da yas günü ilan edildi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Şehit Savcı Kiraz anısına gösteri maçı yapıldıŞehit Savcı Kiraz anısına gösteri maçı yapıldı
16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz patlaması Gürcistan

En Çok Okunan Haberler

70 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

70 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

Çöplükte mahsur kalan Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması: Kararlılıkla sürdürülecektir

Bakanlık'tan flaş açıklama: Kararlılıkla sürdürülecektir

Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama: Münbiç saldırısı...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Başvurular başladı! Binlerce kişi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.