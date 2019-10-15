HABER

Gürcistan'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem Posof'ta hissedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 19:12 | Son Güncelleme

GÜRCİSTAN'da, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gürcistan'daki 4.1 büyüklüğündeki deprem Posof'ta hissedildi

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- GÜRCİSTAN'da, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Bağdadi kenti olan deprem, Ardahan'ın Posof ilçesinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.57'de, merkez üssü Gürcistan'ı Bağdadi kenti olan deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde olan deprem, Bağdadi kentine komşu olan Ardahan'ın Posof ilçesinde de hissedildi.
Öte yandan, Posof ilçesinin Gürcistan sınırındaki Türkgözü köyünde de dün saat 20.50'de 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Barış Pınarı Harekatı’na Ülkücü öğrencilerden destek yürüyüşüBarış Pınarı Harekatı’na Ülkücü öğrencilerden destek yürüyüşü
İsveçli kadının İstanbul’da sır ölümü: kimliği belli olduİsveçli kadının İstanbul’da sır ölümü: kimliği belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koalisyon güçleri: Münbiç'ten çekildik

Koalisyon güçleri: Münbiç'ten çekildik

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.