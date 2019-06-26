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Gürcistan'daki protestolar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 00:21 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rus bir milletvekilinin düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 6. gününde de devam etti - Protesto sırasında göstericiler arasında arbede yaşandı

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te geçen hafta düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına bir Rus milletvekilinin katılmasına tepki olarak başlayan protestolar 6. gününde de devam etti.

Parlamento binası karşısında akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen göstericiler, Tiflis'te 21 Haziran'da emniyet güçlerinin protestocuları dağıtması sırasında çok sayda kişinin yaralanmasından, İçişleri Bakanını sorumlu tutarak bir kez daha istifasını istedi.

Protesto devam ederken göstericiler arasında yaşanan arbede bir ara tansiyonu yükseltti. Polisin müdahalesinden sonra durum sakinleşti.

Diğer taraftan 21 Haziran'da emniyet güçlerince gözaltına alınan protestocuların serbest bırakılması taleplerini de tekrarlayan göstericiler, Gürcistan milli marşını okuduktan sonra yarın tekrar toplanmak üzere dağıldı.

- Yeni parlamento başkanı seçildi

Protestoların süreceğinin anlaşılması üzerine, 21 Haziran'da istifa eden Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze'nin yerine, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin lideri Arçil Talakvadze (36) yeni başkan olarak seçildi.

Ayrıca, Gürcistan hükümeti, gösterilerde protestocuların taleplerinden biri olan parlamento seçim sisteminde değişiklik yapılmasını dün kabul etti.

Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Gürcistan’da ülkesine karşı düzenlenen protestoların ardından, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a seferlerini geçici olarak yasaklayan bir kararname yayımladı.

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Gürcistan'da protestolar 6. gününde devam ediyor

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