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"Gürültü cezasına" itiraz eden otomobil sahibine polis araçlarının egzoz sesi dinletildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 07:06 | Son Güncelleme

Adana'da trafik polisleri, gürültülü egzozu nedeniyle kesilen cezaya itiraz eden otomobilin sahibine iki ekip aracının egzoz sesini dinletti.

"Gürültü cezasına" itiraz eden otomobil sahibine polis araçlarının egzoz sesi dinletildi

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yabancı plakalı otomobilin egzoz sesinin çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan polis ekipleri, aracı bulvarda durdurdu.

Ekipler, ehliyetsiz olduğunu belirledikleri sürücü Furkan C.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, yolcu konumundaki otomobilin sahibi Gökhan Kaan A'ya da ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 2 bin 473'er lira ceza kesti.

POLİS ARAÇLARI ÇALIŞTIRILARAK EGZOZ SESİ DİNLETİLDİ

Gökhan Kaan A, gürültülü egzoz nedeniyle ceza yazmak isteyen ekiplere sesin normal seviyede olduğunu belirterek itiraz etti.

Bunun üzerine ekipler, kendilerini ikna etmeye çalışan otomobil sahibine iki polis aracının egzoz sesini dinletti.

Egzoz sesinin normal değerlerden fazla olduğunun tespit edilmesi üzerine otomobil, egzozunun 7 gün içinde sökülmesi koşuluyla çekiciye yüklenerek Gökhan Kaan A'nın evine götürüldü.

(AA)

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