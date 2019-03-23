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Gürültü yapan kardeşleri uyaran polis memuru bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

Antalya'da polis memurunu bacağından yaralayan kardeşlerden biri gözaltına alındı, diğeri aranıyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde, gürültü yapan kardeşleri uyaran polis memuru bıçakla bacağından yaralandı.

Ömer Halisdemir Caddesi Yeşildere Mahallesi sakinleri, polise gürültü ihbarında bulundu.

Olay yerine giden ekipler, gürültü yapan kardeşler N.U. ve S.U'yu uyardı. Polisle tartışmaya başlayan kardeşlerden S.U. evden aldığı bıçakla polis memuru Hasan Uslu'yu bacağından yaraladı.

Sağlık ekibince Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan Uslu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kardeşlerden N.U. gözaltına alındı, kaçan S.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

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