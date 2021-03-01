Gurur Şenel: Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan kişi serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olması sebebiyle dükkan çalışanını darbeden ve ardından gözaltına alınan Gurur Şenel isimli kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA'nın aktardığı habere göre Şenel, 23 Şubat'ta gittiği çiğ köftecide dükkan çalışanı Y.K.'dan acısız çiğ köfte sipariş etti.

Dürümün acılı olduğunu öne sürerek Y.K.'ya yumrukla saldıran Şenel, bir süre sonra ise sakinleşerek dürümün parasını ödeyip dükkandan ayrıldı.

Olayın ardından darp raporu alan Y.K., Şenel'den şikayetçi oldu.

İşletme Müdürü Turgut Tosun, DHA'ya yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söyledi:

"Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K. alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.