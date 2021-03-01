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Gurur Şenel: Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan kişi serbest bırakıldı

01.03.2021 06:22 | Son Güncelleme:
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Gurur Şenel: Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırıp, yumruklayan kişi serbest bırakıldı

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olması sebebiyle dükkan çalışanını darbeden ve ardından gözaltına alınan Gurur Şenel isimli kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olması sebebiyle dükkan çalışanını darbeden ve ardından gözaltına alınan Gurur Şenel isimli kişi, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

DHA'nın aktardığı habere göre Şenel, 23 Şubat'ta gittiği çiğ köftecide dükkan çalışanı Y.K.'dan acısız çiğ köfte sipariş etti.

Dürümün acılı olduğunu öne sürerek Y.K.'ya yumrukla saldıran Şenel, bir süre sonra ise sakinleşerek dürümün parasını ödeyip dükkandan ayrıldı.

Olayın ardından darp raporu alan Y.K., Şenel'den şikayetçi oldu.

İşletme Müdürü Turgut Tosun, DHA'ya yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları söyledi:

"Salı günü akşam saatlerinde çalışanımız Y.K. alkollü bir müşteri tarafından hakaret ve darba uğradı. Gerekli işlemleri yaptık. Darp raporu alındı, şikayette bulunuldu. Sonucu bekliyoruz. O saatlerde olduğu için bir de çalışanımız, şahsın alkollü olduğunu anlayınca alttan almak zorunda kalmış, mecburen kabul etmiş içeriye. O yüzden olanlar olmuş. Hiçbir husumetimiz yok, zaten tanımıyorum kendisini" dedi.

Twitter'da gündem oldu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan Şenel, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Dükkanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, bir süre sonra sosyal medyada da yayılmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini toplayan görüntülerin ardından "#GururSenelTutuklansın" ve "#çiğköfte" etiketleri gündem oldu.

'Sağlık durumu iyi'

Olayın yaşandığı Çiğköfteci Kadir Usta isimli şirket de Twitter'da yaptığı açıklamada çalışanlarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Y.K.'nın kovulduğuna ilişkin iddiaları yalanlayan şirket, çalışanın şartlarını iyileştirerek terfi verdiklerini duyurdu.

https://twitter.com/KadirCigkofteci/status/1366156583382753284

İhlas Pazarlama: Bayi, Şenel'in iş akdine son verdi

Twitter'da Şenel'in İhlas Pazarlama çalışanı olduğuna yönelik iddialar üzerine şirket de bir açıklama yaptı.

Şirket açıklamasında, "Gurur Şenel isimli şahıs İhlas Pazarlama A.Ş. çalışanı olmayıp, Afyon'da faaliyet gösteren Yıldırım Ltd. Şti. isimli bayi şirketinin çalışanıdır. Söz konusu şahsın 28 Şubat tarihi itibariyle iş akdine Yıldırım Ltd. Şti. tarafından son verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/ihlaspazarlama/status/1366136564015894528

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