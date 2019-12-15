BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya'nın başkenti Madrid'de bugün sonlanan ve beklentileri karşılamayan iklim zirvesine ilişkin, "COP25 sonuçları beni hayal kırıklığına uğrattı. Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, Madrid'deki "BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı"nın (COP25) hayal kırıklığı yaratan sonuçlarına dikkati çekti.

Uluslararası toplumu iklim değişikliğin etkilerini azaltma, adaptasyon ve mücadele için gereken finansmanın sağlanmasında yeterince istekli olmamakla eleştiren Guterres, "Uluslararası toplum, ikilim değişikliğiyle mücadelede önemli bir fırsatı kaçırdı. Pes etmemeliyiz, vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Guterres, 2050'ye kadar bilimin söylediği sıfır karbon salınımı ve küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecede tutma hedefine ulaşılması için bütün ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi konusunda daha kararlı şekilde çalışacağını vurguladı.