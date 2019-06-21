"Güvenli ailelerin kurulması hepimizin sorumluluğundadır"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, güçlü bir gelecek için güçlü ailelerin kurulmasının şart olduğunu, bunun da tüm toplumun sorumluluğunda bulunduğunu belirtti. Gümrükçüoğlu, KADEM, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Güvenli Aile, Güçlü Gelecek Projesi"nin kapanış programının gerçekleştiği Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, projeyi tamamlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. KADEM'in aile birliğinin güçlenmesi ve kültürel değerlerin canlandırılmasına yönelik çalışmaları odağına alan bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Gümrükçüoğlu, "Kadın, aile ve sosyal hayat ile ilgili meselelerin çözüme kavuşturulma sürecini, bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye özen göstermektedir. Bu anlamda 'Güvenli Aile, Güçlü Gelecek' projesi bizim en kıymetli çalışmalarımız arasında yerini almıştır. Çünkü birey ve aile birbirini besleyen ve kuvvetlendiren en temel iki yapıdır." diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, aileden aktarılan kültürel mirasın gücü ile ülkelerin dayanışma ruhu ve sosyal güçlerin birbiriyle bağlantılı olduğunun altını çizdi. -"Teknoloji kullanımı doğru olmalı" Teknolojinin yanlış kullanılmasına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti: "Teknolojik imkanların bu şekilde yanlış kullanımı kişilik gelişimi devam etmekte olan gençleri, kültürel kimliklerine ve değerlerine zamanla yabancılaştırıyor. Bu yabancılaşma hem aile içinde hem de toplumsal hayatta çatışmalara sebebiyet veriyor. Yaşadığımız bu sorunları çözüme kavuşturmanın, anne-baba ve çocuk arasında sevgi ve güvene dayalı bir bağ kurmanın ve böylelikle aile yapısını güçlendirmenin günümüzde çok kritik bir öneme sahip olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda 'Güvenli Aile, Güçlü Gelecek' gibi çalışmaların ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor." Proje kapsamında, ailelerin birlikte nitelikli paylaşımlarda bulunabilecekleri geleneksel el sanatları, resim, spor, müzik gibi atölyeler kurulduğunu anlatan Gümrükçüoğlu, proje kapsamında yapılan bazı çalışmaları aktardı.