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Güvenlik görevlisi, kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

20.10.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te, kimliği belirsiz zanlı ya da zanlıların husumetlilerine yönelik bir kahvehaneye düzenlendiği silahlı saldırıda, olayla ilgisi olmayan Güvenlik Görevlisi Osman Polat hayatını kaybetti.Olay, 17 Ekim 2022 günü gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi.

Güvenlik görevlisi, kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Gaziantep’te, kimliği belirsiz zanlı ya da zanlıların husumetlilerine yönelik bir kahvehaneye düzenlendiği silahlı saldırıda, olayla ilgisi olmayan Güvenlik Görevlisi Osman Polat hayatını kaybetti.
Olay, 17 Ekim 2022 günü gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir kahvehanenin önüne gelen kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar, husumetlilerine ateş etti. Bu sırada olayla ilgisi olmayan ve mermilerin hedefi olan bir kişi hafif yaralanırken, Şahinbey Belediyesi Yeşilvadi Millet Bahçesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Osman Polat (37) ise ağır yaralandı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralanan Osman Polat, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Osman Polat’ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye silahlı saldırıda bulunarak Osman Polat’ın ölümüne neden olan zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

Güvenlik görevlisi, kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güvenlik görevlisi, kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güvenlik görevlisi, kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Güvenlik görevlisi, kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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