Güvenlik görevlisini katletti! Vahşetin nedeni taciz çıktı

Dehşete düşüren olay, 6 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’ndeki KYK Kutul Amare Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Yurdun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, yanına gelen Cihad Abalı ile onun kayınbiraderi Erhan Üstündağ ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Üstündağ, evli ve 2 çocuk babası Şahin’i tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Abalı ise kaçmaya çalışan Şahin’i bıçaklayarak ağır yaraladı. Şahin, sırtına aldığı 5 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise yurt bahçesinden çıkıp kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin’i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine yurda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı’nda defnedildi.

EŞİNİ ARAYIP RAHATSIZ ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği şüphelileri, olay yerine yakın bir bölgede yakaladı. Şüpheli Cihad Abalı ifadesinde, eşi Z.A.’yı rahatsız ettiği ve cep telefonundaki aramaları gördüğü gerekçesiyle Şahin ile tartışıp, öldürdüğünü iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihad Abalı ile Erhan Üstündağ, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

