Güvenlik görevlisinin yaptığı "Pes" dedirtti! 1.3 milyon dolarlık tabloya göz çizdi

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde bulunan Yeltsin Merkezi’nden dün yapılan açıklamada, ressam Anna Leporskaya’nın 7 Aralık 2021’de sergilenen ‘Üç Figür’ (1932-1934) adlı tablosundaki 3 yüzden ikisine tükenmez kalemle göz çizildiğini belirterek soruşturma sonucunda olayın failinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, figürlere göz çizen kişinin “Yeltsin Center'ın güvenlik faaliyetlerini yürüten özel bir güvenlik kuruluşunun çalışanı” olduğu ifade edildi. Olaydan sonra güvenlik çalışanının işine son verildiği vurgulandı.

Tabloya verilen zararın tükenmez kalemle yapıldığı ifade edilerek eserin, ertesi gün Moskova’ya gönderildiği ve hasarın Tretyakov Galerisi'nin restoratörü tarafından incelendiği belirtildi. Tablonun restore edilerek temizlenme çalışmalarının devam ettiği ve tabloda hasar kalmayacağı ifade edildi.

(DHA)

