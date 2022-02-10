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Güvenlik görevlisinin yaptığı "Pes" dedirtti! 1.3 milyon dolarlık tabloya göz çizdi

10.02.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da bir güvenlik görevlisinin, değeri dudak uçuklatan tabloya yaptığı "Pes" dedirtti. Görevli, Yeltsin Kültür Sanat Merkezi’nde sergilenen 1.3 milyon dolarlık bir tablodaki iki yüze, tükenmez kalemle göz çizdi. Tablonun temizlenmesi için restorasyon gördüğü ve hasar kalmayacağı ifade edildi.

Güvenlik görevlisinin yaptığı "Pes" dedirtti! 1.3 milyon dolarlık tabloya göz çizdi

Rusya’nın Yekaterinburg kentinde bulunan Yeltsin Merkezi’nden dün yapılan açıklamada, ressam Anna Leporskaya’nın 7 Aralık 2021’de sergilenen ‘Üç Figür’ (1932-1934) adlı tablosundaki 3 yüzden ikisine tükenmez kalemle göz çizildiğini belirterek soruşturma sonucunda olayın failinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, figürlere göz çizen kişinin “Yeltsin Center'ın güvenlik faaliyetlerini yürüten özel bir güvenlik kuruluşunun çalışanı” olduğu ifade edildi. Olaydan sonra güvenlik çalışanının işine son verildiği vurgulandı.

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Tabloya verilen zararın tükenmez kalemle yapıldığı ifade edilerek eserin, ertesi gün Moskova’ya gönderildiği ve hasarın Tretyakov Galerisi'nin restoratörü tarafından incelendiği belirtildi. Tablonun restore edilerek temizlenme çalışmalarının devam ettiği ve tabloda hasar kalmayacağı ifade edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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