Güvenlik kameralı kahvehanede kumar oynayan 30 kişiye ceza

Merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde 5 katlı iş hanının en üst katındaki iş yerinin ışıklarını yanar halde gören vatandaşlar, içeride birilerinin olabileceği düşüncesiyle, durumu polise bildirdi.

ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

İhbar edilen iş yerinin kahvehane olduğunu belirleyen polis, içeride kumar oynatılabilme ihtimali karşı çok sayıda ekiple adrese baskın yaptı. İş hanı giriş ve bulunduğu katı güvenlik kamerasıyla izleyen şüpheliler, polisin suçüstü baskınından kaçamadı.

Baskında kahvehane içerisinde bulunan biri kadın 30 kişiye, kumar oynatmak-oynamak, sokağa çıkma kısıtlamasını, sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden para cezası kesildi. İş yeri ise Seyhan Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince mühürlendi. (DHA)

