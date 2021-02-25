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Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

25.02.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

Avcılar’da kapı göbeklerini patlatarak binalara girip hırsızlık yapan şahıslar yakalandı. Güvenlik kamerasını fark eden hırsızların yüzleri görünmesin diye binaya geri geri girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar son günlerde meydana gelen kapı göbeği patlatılması suretiyle “evden hırsızlık” konuları ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, bahse konu hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların metrobüs kullanarak ilçeye geldikleri güzergah tespit edildi. Şüpheliler dün polis ekipleri tarafından takibe alındı. Polisleri fark eden şahıs üzerinde bulunan çanta ve cep telefonunu atarak kaçmaya başladı. İsminin Z.A.T., olduğu belirlenen şahıs, yaşanan kovalamaca neticesinde Denizköşkler Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında, Z.A.T., isimli şahsın Gümüşpala Mahallesinde meydana gelen “evden hırsızlık” olayını gerçekleştiren şüpheli şahıslardan olduğu, ikamet sahipleri ile yapılan görüşme ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde tespit edildi.

KAÇARKEN ATTIĞI ÇANTANIN İÇİNDEN ÇALDIĞI EŞYALAR ÇIKTI

Şahsın kaçarken attığı çanta içerisinde yapılan aramalarda; 4 adet tornavida, 1 adet kapı göbeği kırmak için kullanılan kurbağacık, Eşkal değiştirmek için kullanıldığı değerlendirilen pantolon ve tişört, 1 adet laptop, 11 adet yüzük, 4 çift küpe, 1 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet gümüş kolye, 2 adet kolye, 3 adet kadın kol saati, 1 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Mağdur şahıslara gösterilen eşyaların tamamının bahse konu ikametten çalındığı tespit edildi. Daha sonra da eşyalar mağdurlara teslim edildi.

GÜVENLİK KAMERASINI FARK EDİNCE BİNAYA GERİ GERİ GİRDİLER

Gözaltına alınan Z.A.T., isimli şahıs bugün hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Şahısların binaya girme anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kullandıkları yöntem şaşkınlık uyandırdı. Görüntüde, şahısların güvenlik kamerasını fark edince binaya arka arka girdikleri görülüyor. Daha sonra bina içindeki halleri ve çıkışları görülüyor.

(İHA)

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