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'Güvenlik sıkıntımız var' diyerek haykırdı! Gülse Birsel'in sözleri takdir topladı! 'Tespit gibi tespit'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.10.2024 08:35
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Kadın cinayetleri, kadına şiddet ve taciz olaylarının iyice arttığı şu günlerde ünlü isimler de konuya sessiz kalmıyor. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Gülse Birsel oldu. Birsel 'Bir güvenlik sıkıntımız var' diyerek adeta haykırdı. Ünlü ismin sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'Güvenlik sıkıntımız var' diyerek haykırdı! Gülse Birsel'in sözleri takdir topladı! 'Tespit gibi tespit'

Son günlerde iyice artan kadın cinayetleri ve tacizleri nedeni ile tüm Türkiye büyük bir infial yaşıyor. Ünlü isimler de bu duruma tepkilerini katıldıkları davetlerde ve sosyal medya üzerinden gösteriyorlar.

'GÜVENDE HİSSETMİYORUM'

Bu duruma sessiz kalmayan isimlerden biri de ünlü oyuncu Gülse Birsel oldu. Birsel “Artık kadın haklarını geçen bir bambaşka bir noktadayız. Bir güvenlik sıkıntımız var. Bu şu an en acil problemimiz. Bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum.” diyerek adeta haykırdı.

kapak gülse

'BİR AN ÖNCE DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM'

Ünlü isim sözlerini ''Bir kadının hava karardıktan sonra sokakta ne kadar rahat yürüdüğü o ülkenin medeniyetinin göstergesidir. Bizim şu anki vaziyetimizi bir an önce değiştirmemiz lazım.'' diyerek tamamladı.

GÜLSE

SÖZLERİ TAKDİR TOPLADI

Gülse Birsel'in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken ünlü isim takdir topladı. Birsel'e; 'çok doğru söylemiş', 'tespit gibi tespit' gibi yorumlar yapıldı.

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Gülse Birsel
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